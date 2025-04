Resultados de la Fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Malvinas goleó a Comercio

El equipo de los "héroes" goleó 4-1 a Comercio. Luna y Cazón abrían el marcador para la visita a los 23´ y 26´ de la primera etapa. Mientras que a los 9 minutos del ST, Jiménez descontaba para el cuadro de Alto Comedero. Luna y Cazón de nuevo estiraron la ventaja y sellarían los tres primeros puntos de Malvinas.

El Bandeño goleó

Cuyaya ganó en Mariano Moreno, goleando a San Francisco en el debut del torneo Apertura. Fue 4-1, tras una primera mitad sin goles. Durante el complemento marcaron Ezequiel Marcani (x2), Román Gonza y Cesar Ruiz. Amir Zapana, descontó para San Francisco.

zapla talleres.jpg Foto: Altos Hornos Zapla

Suspendido Alberdi - La Viña

Dándole cierre a la primer fecha del apertura en el Libero Bravo Alberdi vs. La Viña no concretaron su encuentro debido a que el conjunto tiburón no pudo presentar su documentación a tiempo, esto hizo que el árbitro del encuentro Víctor Terán tome la decisión de suspender el mismo.

Igualaron 1-1 Talleres vs Zapla

El encuentro arrancó a favor de la visita, gracias al gol del jugador "'merengue" Matías Condorí, luego de aprovechar una desinteligencia en el fondo del expreso azul. Antes de irse a los vestuarios, Altos Hornos Zapla también tuvo errores en defensa y los locales aprovecharon la situación para igualar el marcador por intermedio de Borda Bossana.