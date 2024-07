Riquelme explicó por qué Boca no anotó a los refuerzos para la Sudamericana. 

En la antesala del partido de Boca frente a Independiente del Valle en Ecuador, el equipo Xeneize no podrá contar con los cuatro refuerzos debido a un error. Qué dijo Riquelme.

Boca se jugará mucho mañana en Ecuador en el inicio de la serie de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle por lo que resonó, y fuerte, la no habilitación de los refuerzos xeneizes para este choque. Juan Román Riquelme habló y explicó lo que sucedió.

Boca se vio envuelto en un escándalo desde la noche del lunes: no anotó a sus refuerzos a tiempo y no los podrá utilizar en el repechaje de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Según informó el propio club, por un inconveniente con la diferencia horaria con Paraguay, no cumplió los plazos que otorgó la Conmebol.