River aceleró por Gonzalo Montiel: el tremendo gesto que ilusiona a los hinchas. 

River no saca el pie del acelerador en los primeros días del mercado de pases. A los regresos de Lucas Martínez Quarta y Enzo Pérez , sumado a las incorporaciones de Matías Rojas y Gonzalo Tapia , podría agregarse la vuelta de Gonzalo Montiel .

En los pasillos del estadio Monumental esbozan que podrían adquirirlo como nuevo refuerzo mediante un bajo resarcimiento económico a la institución de Andalucía, que no lo tiene en sus planes y necesita liberar su ficha por problemas con el Fair Play Financiero.

Es que Montiel volvió de su préstamo en Nottingham Forest a mediados de 2024 (12 encuentros jugados) y computó más suplencias que titularidades. En total, disputó ocho partidos y convirtió un gol, en la victoria por 3-1 ante UE Olot, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey.

image.png

Marcelo Gallardo se contactó con su entorno días atrás para notificarlo de su interés y si bien se estima que el caso no tendrá una resolución inmediata, todo el mundo River está esperanzado con la vuelta del héroe de Madrid.

Gonzalo Montiel fue sobreseído por la acusación de abuso sexual

El lunes pasado, el caso judicial de Gonzalo Montiel, defensor de la selección argentina y del Sevilla FC, llegó a su fin. Tras un largo proceso, la justicia resolvió el sobreseimiento del futbolista en la causa por abuso sexual, que había sido presentada por Carolina B., quien lo acusó de agresión durante la fiesta de Año Nuevo en 2019.

image.png

La decisión se fundamentó en la falta de pruebas suficientes para respaldar la denuncia, lo que llevó a concluir que no se podía sostener la acusación. Además,las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas sobre la denunciante tampoco lograron sostener la acusación. Los expertos señalaron que no existían elementos suficientes para confirmar el abuso, y las primeras declaraciones de la víctima no mencionaban a Montiel como el presunto agresor.

Tras conocer el fallo que lo sobreseyó, Gonzalo Montiel emitió un comunicado en el que expresó su alivio, aunque también su profunda tristeza por los efectos personales y profesionales que la denuncia le ocasionó. “Hoy fui sobreseído de una acusación totalmente falsa. Usaron mi nombre para darle notoriedad a una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver", señaló.

Montiel también señaló que la denuncia afectó su carrera profesional, ya que varios clubes que lo tenían en sus planes para ficharlo solicitaron primero que se resolviera su situación judicial. “Me perjudicaron profesionalmente, ya que siempre tuve propuestas de contratos, pero me pedían que estuviera sobreseído primero", explicó.