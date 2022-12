image.png El Mundial del 78 estuvo envuelto por la dictadura militar

Mario Kempes fue a un "curandero" y fue el goleador con 6 tantos

Mario Alberto Kempes fue la máxima figura de la Selección en el Mundial Argentina 1978 ya que resultó goleador del certamen con seis tantos. En aquella cita mundialista, el jugador cordobés debió elegir entre operarse y perderse la Copa del Mundo, u optar por un método poco ortodoxo que al fin de cuenta fue el que le dio resultado.

"Tres semanas antes de llegar a Argentina tuve una lesión en la rodilla y el doctor en Valencia me quería operar. Fui a un curandero, y sin vergüenza lo digo (o masajista), como lo quieras llamar. Tenía un huerto y lo manejaba ahí en Valencia”, comenzó con su relato.

image.png Mario Kempes fue figura del Mundial 78 con la Selección Argentina

“A mí me dolía la rodilla y el primer día que voy me dice, ‘¿dónde te duele?’ ‘Acá’. Me mete el dedo gordo y veía las estrellas. Un masajito y eso y me dice ‘vení mañana’. Tres días estuve yendo. El doctor todavía seguía afeitando la agujita para operarme. Al cuarto día, jueves, me dice ‘mañana andá a entrenar’. ‘¿A entrenar?’ Le pregunto. ‘Vos andá a entrenar, te ponés la cintita esa y te vas a olvidar del problema’. Y la usé siempre hasta que dejé de jugar", relató.

La Selección Argentina le ganó en la final a Países Bajos

Argentina y Países Bajos disputaron la final del Mundial en el estadio Monumental. Con goles de Mario Alberto Kempes y Daniel Bertoni para el 3-1 (con alargue) del equipo de César Menotti.

Dick Nanninga había empatado las acciones transitoriamente. Fue el primer título mundial para la Selección Argentina.

image.png La Selección Argentina venció 3 a 1 a Países Bajos en la final del Mundial 78

A Diego Maradona "le cortaron las piernas"

El propio entrenador de la Selección nacional de ese momento, César Luis Menotti, decidió comunicarle al 10 que no iba a formar parte del plantel de Argentina 78. Un Mundial especial porque se jugaba nada menos que en suelo propio, y por el cual un joven Maradona había apostado toda su ilusión.

Menotti había realizado unas semanas antes un corte en la lista de los 40 preseleccionados con los que venía trabajando. De esa lista preliminar, quedaron 25. Maradona estaba entre ellos.

image.png Diego Maradona se quedó sin jugar el Mundial del 78 con la Selección Argentina

Es cierto que Diego no era en ese momento un jugador indiscutido dentro de la Selección Argentina. Sí, brillaba en Argentinos Juniors y todos veían en él a ese futbolista distinto en el que finalmente se terminó por convertir.

César Menotti no lo tenía como prioridad, algo que hoy parece una barbaridad. Lo cierto es que el 19 de mayo de 1978, el entrenador le comunicó a Diego Maradona que iba a quedar desafectado de la lista de 22 jugadores.