Lionel Scaloni.. Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó cambios vs. México

Lionel Scaloni habló antes del partido de la Selección Argentina vs. México

Previo al choque en el Mundial Qatar 2022 entre la Selección Argentina vs. México, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la cual adelantó que este sábado podría presentar algunas alternativas en el equipo titular, como así también, aseguró que Messi "está muy bien" y le pidió a la gente que "confíe".

En un primer momento, Lionel Scaloni hizo referencia a cómo se encuentra el grupo luego de la derrota en el debut ante Arabia Saudita. Sobre esto, el técnico argentino enfatizó que "la reacción es inmediata cuando recibís piñas, l o único que piensan los jugadores es levantarse, este grupo está capacitado para levantarse, de eso no hay dudas".

Lionel SCALONI y LAUTARO Martínez hablaron en conferencia de prensa previo a Argentina vs. México

"Este equipo siempre va a dejar todo hasta el último minuto"

Por otra parte, el referente de la "Scaloneta" habló sobre cómo ve a México como próximo rival y también alentó a los hinchas argentinos para que sigan confiando en el equipo.

"México es un muy buen equipo como veníamos diciendo desde que se sorteó la fase de grupos, es un equipo ofensivo con una gran entrenador, pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar".

"Tenemos claro que hay que seguir igual y afrontar el partido de la manera que lo pensamos antes de jugar con Arabia Saudita. Lo vamos a jugar con toda la responsabilidad sabiendo que todo un país está esperando que nos vaya bien, lo voy a dejar en claro, este equipo siempre va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en el campo de juego hasta dar vuelta este inicio".

Las mejores imágenes del debut de Argentina frente a Arabia Saudita La Selección Argentina vs. Arabia Saudita

¿Cómo está Lionel Messi?

Luego de ser consultado sobre cómo se encuentra Lionel Messi y si tuvo alguna molestia en las últimas horas, el entrenador manifestó que "no sabe de dónde salió que no entrenó ayer". Posteriormente, Scaloni expresó "Messi está bien, más que nunca necesitamos de todos, de Messi y de sus compañeros, está bien física y moralmente, está bien no hay ningún problema".

"Sabemos que tenemos un partido importante mañana, y que por suerte depende de nosotros. A la gente le digo que vamos a dejar todo y que confíen porque un traspié no puede empañar para nada el recorrido que hicimos", puntualizó el técnico de la Selección Argentina.

lionel messi.jpg