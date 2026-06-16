martes 16 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de junio de 2026 - 11:45
Deportes.

Tim Payne llega a Olimpia y jugará la Copa Sudamericana

Tim Payne, el futbolista neozelandés que explotó en las redes durante el Mundial 2026, continuará su carrera en el fútbol paraguayo.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tim Payne.

Tim Payne.

Tim Payne, el lateral derecho de Nueva Zelanda que se convirtió en una de las grandes revelaciones fuera de la cancha durante el Mundial 2026, está a un paso de transformarse en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. El defensor llegará al conjunto paraguayo una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo y afrontará la Copa Sudamericana.

Lee además
Imagen creada con IA
Deportes.

La formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el debut del Mundial 2026
Alejandro Orfila - San Martín de Tucumán
Deportes.

Refuerzos, bajas y juveniles: el plan del nuevo entrenador de San Martín de Tucumán

Aunque todavía resta el anuncio oficial, todo indica que el acuerdo ya está cerrado. En las últimas horas, Olimpia publicó en sus redes sociales un mensaje que despertó la expectativa de los hinchas: un emoji de un brazo haciendo fuerza acompañado por la bandera de Nueva Zelanda.

Al mismo tiempo, distintos medios internacionales, entre ellos Sky Sports, informaron que el futbolista continuará su carrera en Asunción tras concluir su participación mundialista.

Del Mundial al fútbol sudamericano

Payne atraviesa uno de los momentos más particulares de su carrera. Mientras representa a Nueva Zelanda en la máxima competencia del fútbol, también comenzó a definir su futuro deportivo.

Luego del empate 2 a 2 frente a Irán, el defensor de 32 años se refirió a la posibilidad de jugar en Sudamérica. "Eso sería algo a considerar", expresó durante una entrevista con ESPN cuando fue consultado sobre un eventual desembarco en el fútbol de esta región.

Sin embargo, dejó en claro que su principal objetivo continúa siendo la actuación de Nueva Zelanda en el Mundial. "Estoy enfocado en representar a mi país. Queremos superar el grupo y seguir adelante en el Mundial", señaló.

Tim Payne
Tim Payne.

Tim Payne.

El futbolista menos famoso que conquistó internet

Hasta hace pocas semanas, Tim Payne era prácticamente un desconocido para gran parte de los aficionados al fútbol fuera de Oceanía.

Todo cambió cuando el influencer argentino Valen Scarsini inició una campaña para encontrar al futbolista "menos famoso" de los que disputaban el Mundial 2026.

En aquel momento, el defensor acumulaba apenas unos 4.700 seguidores en Instagram. A partir de una convocatoria realizada por el creador de contenidos, miles de usuarios comenzaron a seguirlo.

El fenómeno creció de manera inesperada y en apenas 48 horas su cuenta superó los 1,6 millones de seguidores.

Más seguidores que habitantes tiene Nueva Zelanda

La repercusión fue tan grande que el futbolista grabó un mensaje en español para agradecer el apoyo recibido desde Argentina y otros países de habla hispana.

Actualmente, Payne cuenta con alrededor de 5,8 millones de seguidores en Instagram, una cifra superior a la población total de Nueva Zelanda, estimada en unos 5,3 millones de habitantes.

Su crecimiento en redes también lo posicionó por encima de varias figuras históricas del deporte neozelandés y lo convirtió en el atleta más seguido de su país.

Mientras continúa disputando el Mundial con los All Whites, el lateral ya tiene definido su próximo desafío: vestir la camiseta de Olimpia y competir en uno de los torneos internacionales más importantes del continente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el debut del Mundial 2026

Refuerzos, bajas y juveniles: el plan del nuevo entrenador de San Martín de Tucumán

Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los récords que buscará romper

De héroe a fenómeno viral: el arquero Vozinha rompió un récord y explotó en redes

Mundial 2026: estudiantes de Jujuy alentaron a Argentina desde las alturas

Lo que se lee ahora
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026.
Deportes.

La Selección Argentina debuta hoy en el Mundial 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.
Jujuy.

Confirmado: el cronograma de pagos del aguinaldo en Jujuy en junio 2026

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Tobías se recupera. video
Empatía.

"El ángel donante llegó": Tobías recibió el corazón que tanto esperaba

Vivienda incendiada - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Incendio devastador en Libertador: una madre y sus cuatro hijos perdieron todo

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 
Mundial 2026.

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel