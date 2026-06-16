Tim Payne llega a Olimpia y jugará la Copa Sudamericana

Tim Payne, el lateral derecho de Nueva Zelanda que se convirtió en una de las grandes revelaciones fuera de la cancha durante el Mundial 2026, está a un paso de transformarse en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. El defensor llegará al conjunto paraguayo una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo y afrontará la Copa Sudamericana.

Deportes. Refuerzos, bajas y juveniles: el plan del nuevo entrenador de San Martín de Tucumán

Deportes. La formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el debut del Mundial 2026

Aunque todavía resta el anuncio oficial, todo indica que el acuerdo ya está cerrado. En las últimas horas, Olimpia publicó en sus redes sociales un mensaje que despertó la expectativa de los hinchas: un emoji de un brazo haciendo fuerza acompañado por la bandera de Nueva Zelanda .

Al mismo tiempo, distintos medios internacionales, entre ellos Sky Sports, informaron que el futbolista continuará su carrera en Asunción tras concluir su participación mundialista.

Payne atraviesa uno de los momentos más particulares de su carrera. Mientras representa a Nueva Zelanda en la máxima competencia del fútbol , también comenzó a definir su futuro deportivo.

Luego del empate 2 a 2 frente a Irán, el defensor de 32 años se refirió a la posibilidad de jugar en Sudamérica. "Eso sería algo a considerar", expresó durante una entrevista con ESPN cuando fue consultado sobre un eventual desembarco en el fútbol de esta región.

Sin embargo, dejó en claro que su principal objetivo continúa siendo la actuación de Nueva Zelanda en el Mundial. "Estoy enfocado en representar a mi país. Queremos superar el grupo y seguir adelante en el Mundial", señaló.

Tim Payne Tim Payne.

El futbolista menos famoso que conquistó internet

Hasta hace pocas semanas, Tim Payne era prácticamente un desconocido para gran parte de los aficionados al fútbol fuera de Oceanía.

Todo cambió cuando el influencer argentino Valen Scarsini inició una campaña para encontrar al futbolista "menos famoso" de los que disputaban el Mundial 2026.

En aquel momento, el defensor acumulaba apenas unos 4.700 seguidores en Instagram. A partir de una convocatoria realizada por el creador de contenidos, miles de usuarios comenzaron a seguirlo.

El fenómeno creció de manera inesperada y en apenas 48 horas su cuenta superó los 1,6 millones de seguidores.

Más seguidores que habitantes tiene Nueva Zelanda

La repercusión fue tan grande que el futbolista grabó un mensaje en español para agradecer el apoyo recibido desde Argentina y otros países de habla hispana.

Actualmente, Payne cuenta con alrededor de 5,8 millones de seguidores en Instagram, una cifra superior a la población total de Nueva Zelanda, estimada en unos 5,3 millones de habitantes.

Su crecimiento en redes también lo posicionó por encima de varias figuras históricas del deporte neozelandés y lo convirtió en el atleta más seguido de su país.

Mientras continúa disputando el Mundial con los All Whites, el lateral ya tiene definido su próximo desafío: vestir la camiseta de Olimpia y competir en uno de los torneos internacionales más importantes del continente.