Tolima se enfrentará a Universitario por la fecha 6 del grupo B

Por la fecha 6 del grupo B de la Copa Libertadores, Tolima y Universitario se enfrentan el martes 26 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en Monumental de la U.
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Por la fecha 6 del grupo B de la Copa Libertadores, Tolima y Universitario se enfrentan el martes 26 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en Monumental de la U.
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Universitario terminó con un empate en 0 frente a Nacional en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 5 a favor.
Tolima llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Coquimbo Unido. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 6.
Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 3 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue un empate por 0 a 0.
Con el boleto en mano para disputar los Octavos de Final, El Vinotinto y Oro intentará terminar la fase de grupos con una victoria. Por su parte, Universitario necesita asegurar su futuro en el campeonato.
El encuentro será supervisado por Paulo Zanovelli da Silva, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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