Torneo Clausura: ¿Cuándo y dónde se jugará la final entre Racing y Estudiantes?

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes.

Los finalistas del Torneo Clausura ya están definidos. Racing , que venció a Boca 1-0 en La Bombonera, se enfrentará a Estudiantes , que se quedó con el clásico platense en el Bosque gracias al gol de Tiago Palacios . La Liga Profesional de Fútbol confirmó cómo se jugará el partido decisivo por el título del semestre.

Fútbol. La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Fútbol argentino. Tras la derrota de Boca ante a Racing, se confirmó que River jugará la Copa Sudamericana

La final será el sábado 13 de diciembre a las 21:00 , según comunicó oficialmente, mientras que el Trofeo de Campeones , que enfrentará al campeón del Clausura con Platense (ganador del Apertura), se disputará el 20 de diciembre .

La final del torneo semestral se disputará en el Estadio Madre de Ciudades , en Santiago del Estero. Una semana después, el sábado 20 de diciembre , el Estadio Único de San Nicolás será la sede del Trofeo de Campeones .

Por otro lado, Racing atraviesa un momento histórico: su equipo femenino, bajo la dirección de Héctor Bracamonte , también avanzó a la definición del certamen y se medirá el próximo miércoles con Belgrano , que previamente eliminó a River .

Así llega Racing a la final del Torneo Clausura

Racing había tenido que esforzarse al máximo para llegar a las semifinales. En la fase previa, la Academia y Tigre protagonizaron un enfrentamiento sin goles tanto en los 90 minutos reglamentarios como en la prórroga. La definición se resolvió desde los penales, donde los albicelestes se impusieron 4-2, asegurando su pase a la siguiente instancia.

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes.

El conjunto dirigido por Costas venía de dejar en el camino a River Plate en un encuentro que se definió en los últimos instantes con un 3-2, consolidando su papel de favorito. Mientras tanto, el equipo comandado por Eduardo Domínguez buscará alcanzar la final luego de superar a Gimnasia en el clásico del Bosque.

Así llega Estudiantes a la final del Torneo Clausura

El camino de Estudiantes hacia la final se consolidó tras una clasificación ajustada a los playoffs, donde primero dejó en el camino a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y luego superó a Central Córdoba de Santiago del Estero en el norte del país.

El Pincha buscará la gloria en Santiago del Estero.

En la etapa regular, el Pincha logró quedarse con el último cupo de la Zona B, asegurando el octavo puesto con 21 puntos gracias a resultados favorables de otros equipos: Belgrano, Huracán, Banfield y Defensa y Justicia no lograron vencer en sus últimos partidos, lo que terminó beneficiando a Estudiantes.

¿Cómo está el historial entre Racing y Estudiantes?

Según los datos oficiales, el historial entre Estudiantes y Racing contabiliza 175 encuentros. De esos partidos, la Academia se impuso en 68 ocasiones, el León logró 65 victorias y 42 enfrentamientos terminaron en empate.