Túnez echó a su técnico en pleno Mundial 2026

La primera gran crisis deportiva del Mundial 2026 llegó apenas unos días después del inicio de la competencia. La Federación Tunecina de Fútbol resolvió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la dura derrota sufrida ante Suecia en la fecha inaugural del Grupo F.

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El conjunto africano recibió un duro golpe en Monterrey, donde cayó por 5 a 1 frente al seleccionado sueco. La actuación dejó preocupación entre dirigentes e hinchas, que esperaban un rendimiento mucho más competitivo en el arranque de la Copa del Mundo.

La decisión se conoció pocas horas después del encuentro y convirtió a Túnez en la primera selección que cambia de entrenador durante el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La goleada ante Suecia fue el detonante de una situación que ya generaba inquietud puertas adentro. El equipo llegaba al Mundial envuelto en cuestionamientos luego de una serie de resultados adversos durante la preparación.

Las derrotas frente a Bélgica y Austria en los amistosos previos habían encendido señales de alarma dentro de la federación, que observaba con preocupación el funcionamiento colectivo del equipo y la falta de respuestas futbolísticas.

El estreno mundialista terminó por profundizar esas dudas. Suecia dominó gran parte del encuentro y aprovechó cada error defensivo para construir una victoria contundente que dejó a Túnez en una posición comprometida dentro del grupo.

Sabri Lamouchi, ex DT de Túnez. Sabri Lamouchi, ex DT de Túnez.

Lamouchi dejó el cargo en pleno Mundial

Sabri Lamouchi había asumido el desafío de conducir a la selección con la misión de pelear por la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, los resultados no acompañaron y la dirigencia optó por realizar un cambio inmediato.

La medida sorprendió por el contexto, ya que el seleccionado todavía tiene dos partidos por disputar en la fase de grupos y mantiene posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente instancia.

A pesar de ello, las autoridades entendieron que el equipo necesitaba un golpe de efecto para intentar revertir el panorama en las jornadas restantes del torneo.

El principal candidato para reemplazarlo

Tras la salida de Lamouchi, todas las miradas apuntan hacia Mondher Kebaier, actual secretario técnico de la Federación Tunecina de Fútbol y uno de los nombres con mayor respaldo dentro de la estructura deportiva del país.

Kebaier ya conoce de cerca el funcionamiento de la selección y aparece como la alternativa más viable para asumir de manera inmediata en medio de la competencia.

La dirigencia busca resolver la situación lo antes posible para brindar estabilidad al plantel antes de los próximos compromisos, que serán decisivos para definir el futuro del equipo en el Mundial.

Dos finales por delante

La derrota frente a Suecia dejó a Túnez en el último lugar del Grupo F y sin margen para nuevos tropiezos. Los africanos deberán sumar en sus próximos compromisos para sostener sus aspiraciones de clasificación.

El seleccionado tunecino todavía tiene que enfrentar a Japón y a Países Bajos, dos rivales que también buscan avanzar a la siguiente ronda y que representan desafíos de máxima exigencia.

Mientras tanto, Suecia lidera la zona después de su contundente victoria en el debut. En ese escenario, Túnez intentará reconstruirse rápidamente y encontrar respuestas futbolísticas en medio de una situación que ya se convirtió en una de las historias más impactantes del inicio del Mundial 2026.