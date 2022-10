Un jugador de Instituto se escapó del hospital para jugar un partido. 

Para comenzar con el extenso texto que tituló 'Mi loco lindo', escribió: “En todos estos años hiciste muchas locuras en la mayoría nunca estuve de acuerdo pero siempre te apoyé y te acompañé, odio cuando no priorizas tu salud pero también amo tu pasión por lo qué haces, sé que vivís por y para el fútbol”.

La esposa del defensor del conjunto cordobés agregó que “el jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te digan que te tienen que operar de apéndice es de película. ¡Sí!, SE ESCAPÓ. Muchos pensarán que se escapó por qué tenía miedo a la operación, pero no: 'tengo que jugar la semifinal no me pueden operar' yo no me equivoco cuando digo que estás loco. Miles de llamadas y el cómo si nada”.

Por último, Andrada manifestó que “si no volvés al sanatorio te buscamos con la Policía'. No le quedó otra a Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el sanatorio te conocieron más por ser el que te escapaste y que por ser el jugador de Instituto. Te Amo mi loco lindo. Ahora solo queda recuperarse y volver con todo como siempre”.

Instituto realizó una gran campaña en la Primera Nacional 2022 y si bien no pudo obtener el título de campeón y ascenso directo, tiene latente el sueño de regresar a Primera División y está a cuatro partidos de que eso suceda: primero deberá eliminar a Defensores de Belgrano en las semifinales del Reducido y después afrontar la hipotética final ante Gimnasia (M) o Estudiantes (BA).

Cuando serán las semifinales del Reducido

Instituto vs. Defensores de Belgrano: ida en Buenos Aires y revancha en Córdoba. El primer partido se juega el domingo 30 a las 18.05 en cancha del Dragón.

Gimnasia (M) vs. Estudiantes (BA): ida en Buenos Aires y revancha en Mendoza. El primer partido se juega el sábado a las 21.10 en cancha del Pincha.