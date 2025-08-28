Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

A partir de este lunes, viajar en colectivo de media distancia en Jujuy será más caro. El nuevo cuadro tarifario implica un aumento promedio del 5%, respecto del último incremento aplicado en julio.
Las localidades más cercanas al Gran Jujuy registran subas leves de entre $100 y $200, mientras que los trayectos largos superan los $1.000 adicionales.
Transporte de media distancia
Aumenta el boleto del transporte a media distancia en Jujuy.
Los precios hasta el 1 de septiembre
- San Salvador - El Carmen: $2.100
- San Salvador - Perico: $2.800
- San Salvador - Volcán: $3.500
- San Salvador - La Mendieta: $4.500
- San Salvador - Aguas Calientes: $5.200
- San Salvador - San Pedro: $5.400
- San Salvador - Ocloyas: $6.600
- San Salvador - Purmamarca: $7.300
- San Salvador - Tilcara: $7.600
- San Salvador - L.G.S.M.: $9.200
- San Salvador - Humahuaca: $11.400
- San Salvador - Yuto: $13.300
- San Salvador - Palma Sola: $14.500
- San Salvador - Susques: $18.400
- San Salvador - Abra Pampa: $19.500
- San Salvador - Iruya: $19.900
- San Salvador - La Quiaca: $25.200
