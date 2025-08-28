jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 18:15
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Desde las 00 horas del 1 de septiembre regirán nuevas tarifas en los boletos para los principales destinos del interior provincial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Las localidades más cercanas al Gran Jujuy registran subas leves de entre $100 y $200, mientras que los trayectos largos superan los $1.000 adicionales.

Nuevos precios del transporte a media distancia

  • El Carmen → $2.300 (antes $2.100)

  • Perico → $2.900 (antes $2.800)

  • Monterrico → $3.000

  • Volcán → $3.700 (antes $3.500)

  • La Mendieta → $4.800 (antes $4.500)

  • Aguas Calientes → $5.500 (antes $5.200)

  • San Pedro → $5.600 (antes $5.400)

  • Purmamarca → $7.600 (antes $7.300)

  • Tilcara → $8.000 (antes $7.600)

  • Libertador Gral. San Martín (L.G.S.M.) → $9.700 (antes $9.200)

  • Humahuaca → $11.900 (antes $11.400)

  • Yuto → $13.900 (antes $13.300)

  • Palma Sola → $15.300 (antes $14.500)

  • La Quiaca → $26.400 (antes $25.200)

Transporte de media distancia
Aumenta el boleto del transporte a media distancia en Jujuy.

Aumenta el boleto del transporte a media distancia en Jujuy.

Los precios hasta el 1 de septiembre

  • San Salvador - El Carmen: $2.100
  • San Salvador - Perico: $2.800
  • San Salvador - Volcán: $3.500
  • San Salvador - La Mendieta: $4.500
  • San Salvador - Aguas Calientes: $5.200
  • San Salvador - San Pedro: $5.400
  • San Salvador - Ocloyas: $6.600
  • San Salvador - Purmamarca: $7.300
  • San Salvador - Tilcara: $7.600
  • San Salvador - L.G.S.M.: $9.200
  • San Salvador - Humahuaca: $11.400
  • San Salvador - Yuto: $13.300
  • San Salvador - Palma Sola: $14.500
  • San Salvador - Susques: $18.400
  • San Salvador - Abra Pampa: $19.500
  • San Salvador - Iruya: $19.900
  • San Salvador - La Quiaca: $25.200

