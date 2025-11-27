jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 09:01
Policial.

Detenido con pedido de captura por violencia de género en San Salvador de Jujuy

Un joven de 26 años quedó detenido durante un control vehicular. Tenía pedido de captura por una denuncia de violencia de género.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Detenido con pedido de captura por violencia de género en San Salvador de Jujuy

Detenido con pedido de captura por violencia de género en San Salvador de Jujuy

Un hombre de 26 años fue detenido durante un control vehicular nocturno realizado por la Unidad Regional 8 (UR8) sobre la avenida Martijena, donde el personal policial logró identificarlo y confirmar que tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia de género.

Lee además
Líneas de ayuda para casos de violencia de género
Línea gratuita.

Fortalecen línea 0800 para atención a víctimas de violencia de género en Jujuy
Alto Comedero y los casos de violencia de género (Foto ilustrativa)
Datos.

Alto Comedero, el lugar con más casos de violencia de género

violencia de género

Identificación en el operativo

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta y procedieron a verificar la identidad del conductor. La información fue contrastada de forma inmediata con el Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), que confirmó que el joven era requerido por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género por los delitos de daños y lesiones.

Intervención judicial y traslado

Tras corroborarse la orden de comparendo, el Ayudante Fiscal de turno dispuso el traslado del hombre a la comisaría correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Situación del detenido

El joven quedó alojado en la Seccional 23, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente. Desde la fuerza indicaron que los controles preventivos permiten detectar a personas con causas pendientes y colaborar con el cumplimiento de las órdenes emitidas por la justicia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fortalecen línea 0800 para atención a víctimas de violencia de género en Jujuy

Alto Comedero, el lugar con más casos de violencia de género

Alberto Fernández al borde del juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

Crecen las denuncias de violencia de género: San Salvador de Jujuy supera las 400 atenciones en el año

Buscan a Ana Lucrecia Matwiczyc, adolescente desaparecida en Ledesma

Lo que se lee ahora
Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Denise Dumas confirmó que Campi casi se fue a las manos con Mariano Iúdica y contó los motivos. video
Farándula.

Campi y Mariano Iudica estuvieron a punto de pegarse: los motivos que dio Denise Dumas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel