Deudas en Argentina: 4 de cada 10 menores de 35 años tienen atrasos en los pagos

La morosidad en las familias argentinas volvió a aumentar durante mayo y alcanzó el 12,7% , el nivel más alto registrado desde la salida de la Convertibilidad , según un informe elaborado con información de la Central de Deudores del Banco Central.

País. Qué hacer con el aguinaldo: por qué pagar deudas puede ser mejor negocio que invertir

Jujuy. Más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas: cuál es la situación en Jujuy

El indicador había sido del 12,1% en abril, por lo que acumuló su decimonovena suba mensual consecutiva. En menos de dos años, la irregularidad de los créditos a los hogares se multiplicó por más de cinco: en octubre de 2024 se encontraba en el 2,5%.

El deterioro es más pronunciado entre las personas menores de 35 años. Cerca de cuatro de cada diez jóvenes que mantienen préstamos vigentes registran al menos una obligación en situación irregular, tanto en entidades financieras como no financieras.

Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, la proporción de personas con problemas para cumplir sus compromisos alcanza el 42,8%. En el segmento de 26 a 35 años, llega al 39,3%.

El porcentaje disminuye en los grupos de mayor edad. Entre los 36 y 45 años, el 31% presenta al menos un crédito en mora, mientras que entre los 46 y 55 años el indicador baja al 23,5%.

DEUDAS FAMILIARES Morosidad en Argentina.

Más dificultades para acceder a nuevos créditos

El informe también señaló que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejó de ser considerada sujeto de crédito por presentar atrasos en sus obligaciones. Esta situación limita el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y reduce la capacidad de consumo.

En las entidades no financieras, que representan alrededor del 17% de los préstamos otorgados a familias, la mora alcanzó el 32,2%. Hace un año y medio, ese indicador se encontraba por debajo del 10%.

La irregularidad aumentó en 26 de las 30 entidades financieras más grandes en materia de créditos familiares. Mientras la banca pública sostuvo el nivel de préstamos, los bancos privados redujeron la oferta durante los primeros meses del año.

Los próximos datos permitirán determinar si el cobro del aguinaldo contribuyó a reducir los atrasos o si la tendencia continuará durante junio y julio.