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20 de junio de 2026 - 20:04
Economía.

Crecieron las deudas de los argentinos con los bancos y el atraso en los pagos

El último informe del Banco Central mostró una nueva suba de los atrasos en préstamos personales, tarjetas, créditos prendarios e hipotecarios.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Deudas con los bancos (imagen creada con IA).

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El índice creció 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo y se triplicó en la comparación interanual. En abril de 2025, la proporción de créditos irregulares de los hogares se ubicaba en 3,7%.

La mora aumentó durante 18 meses consecutivos

El segmento de créditos para las familias acumuló 18 incrementos mensuales consecutivos en su tasa de morosidad y alcanzó niveles que no se registraban desde 2004.

En octubre de 2024, la irregularidad era del 2,5%. Desde entonces, el valor se multiplicó casi por cinco, según los datos difundidos en el informe.

El BCRA señaló que durante los últimos meses se observó una desaceleración en el ritmo de crecimiento del indicador, aunque en abril la mora volvió a registrar una nueva suba.

Cómo fue la mora según cada tipo de crédito

Los préstamos personales presentaron el mayor índice de irregularidad durante abril, con una mora del 14,9%. El dato representó un incremento mensual de 0,5 puntos porcentuales.

DEUDAS EN FAMILIAS ARGENTINAS
Aumentaron las deudas de los argentinos en los bancos.

Aumentaron las deudas de los argentinos en los bancos.

En las tarjetas de crédito, la proporción de atrasos llegó al 12,5%, luego de subir 0,7 puntos porcentuales respecto de marzo.

Los préstamos prendarios registraron una mora del 7,3%, con un aumento mensual de 0,3 puntos. En los créditos hipotecarios, el índice se ubicó en 1,5%, después de avanzar 0,1 punto porcentual.

También aumentó la irregularidad de las empresas

El porcentaje total del financiamiento al sector privado en situación de atraso llegó al 7,3% en abril. Esto significó una suba de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo y de 5,1 puntos en relación con abril de 2025.

En el caso de las empresas, la irregularidad de la cartera aumentó 0,2 puntos porcentuales durante el mes y alcanzó el 3,3%. En la comparación interanual, la suba fue de 2,4 puntos.

Más de 5 millones de personas con créditos irregulares

Estimaciones privadas citadas en la publicación indican que 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito impago desde hace 90 días o más, ya sea con entidades financieras o no financieras.

El universo total alcanza a unas 20 millones de personas con préstamos. De esta manera, el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento presenta al menos una obligación en situación irregular.

En las entidades no financieras, la proporción de familias con deudas impagas también creció: pasó del 30,7% en marzo al 31,5% en abril.

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