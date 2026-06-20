Crecieron las deudas de los argentinos con los bancos y el atraso en los pagos

La mora de los préstamos bancarios destinados a las familias alcanzó el 12,1% en abril y marcó un nuevo máximo en más de 20 años , de acuerdo con el último Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina.

Política. Banco Nación activa un plan para reordenar deudas en medio del alza de la morosidad familiar

El índice creció 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo y se triplicó en la comparación interanual. En abril de 2025, la proporción de créditos irregulares de los hogares se ubicaba en 3,7%.

El segmento de créditos para las familias acumuló 18 incrementos mensuales consecutivos en su tasa de morosidad y alcanzó niveles que no se registraban desde 2004.

En octubre de 2024, la irregularidad era del 2,5%. Desde entonces, el valor se multiplicó casi por cinco, según los datos difundidos en el informe.

El BCRA señaló que durante los últimos meses se observó una desaceleración en el ritmo de crecimiento del indicador, aunque en abril la mora volvió a registrar una nueva suba.

Cómo fue la mora según cada tipo de crédito

Los préstamos personales presentaron el mayor índice de irregularidad durante abril, con una mora del 14,9%. El dato representó un incremento mensual de 0,5 puntos porcentuales.

DEUDAS EN FAMILIAS ARGENTINAS Aumentaron las deudas de los argentinos en los bancos.

En las tarjetas de crédito, la proporción de atrasos llegó al 12,5%, luego de subir 0,7 puntos porcentuales respecto de marzo.

Los préstamos prendarios registraron una mora del 7,3%, con un aumento mensual de 0,3 puntos. En los créditos hipotecarios, el índice se ubicó en 1,5%, después de avanzar 0,1 punto porcentual.

También aumentó la irregularidad de las empresas

El porcentaje total del financiamiento al sector privado en situación de atraso llegó al 7,3% en abril. Esto significó una suba de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo y de 5,1 puntos en relación con abril de 2025.

En el caso de las empresas, la irregularidad de la cartera aumentó 0,2 puntos porcentuales durante el mes y alcanzó el 3,3%. En la comparación interanual, la suba fue de 2,4 puntos.

Más de 5 millones de personas con créditos irregulares

Estimaciones privadas citadas en la publicación indican que 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito impago desde hace 90 días o más, ya sea con entidades financieras o no financieras.

El universo total alcanza a unas 20 millones de personas con préstamos. De esta manera, el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento presenta al menos una obligación en situación irregular.

En las entidades no financieras, la proporción de familias con deudas impagas también creció: pasó del 30,7% en marzo al 31,5% en abril.