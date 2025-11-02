Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: emoción y recuerdo en los cementerios

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy Día de los Fieles Difuntos en Jujuy

Cada 2 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de Todos los Fieles Difuntos. La tradición católica en nuestro país, responde a una manifestación más introspectiva y solemne, que vibrante y festiva. En la provincia de Jujuy, cientos de jujeños se acercaron a los cementerios para vivir una jornada emocionante.

Emoción el Día de los Fieles Difuntos en Jujuy Durante el transcurso de la jornada del domingo 2 de noviembre, los cementerios de Jujuy se vieron colmados de personas que se acercaron para honrar a sus fieles difuntos. Los jujeños se mostraron emocionados por vivir un día tan especial, dedicado exclusivamente a la oración por las almas de los fallecidos.

jujuy fieles difuntos A diferencia de celebraciones más festivas asociadas con la muerte en otras culturas, como el Día de los Muertos en México, que incorpora elementos prehispánicos llenos de color, música y ofrendas vibrantes, la tradición católica enfatiza un enfoque más introspectivo y espiritual.

Se trata de un acto de misericordia espiritual, donde se intercede por los muertos mediante oraciones, misas y visitas a los cementerios, ayudando a las almas a alcanzar la plena comunión con Dios en el cielo. En Jujuy, además se suman las ofrendas y los eventos familiares para sentir más cerca a los seres queridos fallecidos.

cementerios jujuy fieles difuntos "La gente pide renovar su esperanza y confianza a pesar del dolor" En el marco del Día de los Fieles Difuntos, el Padre Freddy de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, recordó que se trata de un día para "celebrar nuestra esperanza en la resurrección". Asimismo, el párroco aseguró que "la muerte no termina acá", como así también, indicó: "La Iglesia celebra la vida que nos trae Jesús y la resurrección". "La gente pide renovar su esperanza y confianza a pesar del dolor, de la separación física, la angustia por la muerte. Pero tienen la esperanza puesta en Jesucristo y todo es más llevadero. Por eso nosotros queremos acompañar desde la Iglesia esta esperanza de la vida feliz que nos promete Jesús", puntualizó el sacerdote. Padre Freddy - Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús Hasta qué hora abren los cementerios en Jujuy y horarios de las misas Tanto el cementerio Nuestra Señora del Rosario como El Salvador, permanecerán abiertos en un horario extendido, con el fin de que los jujeños puedan acercarse en este día tan especial: Horario de Apertura: 7:00 horas.

Horario de Cierre: 19:00 horas. Horario de las misas Cementerio El Salvador: las misas se celebrarán a las 8:00, 10:00 y 18:00 horas.

Cementerio Nuestra Señora del Rosario: habrá ceremonias a las 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 y 18:00 horas. fieles difuntos jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.