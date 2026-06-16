Día Mundial del Cáncer de Riñón: en Argentina es el quinto cáncer con mayor frecuencia

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Riñón el Hospital Británico de Buenos Aires brinda información clave de la patología para su detección, tratamiento y acompañamiento del paciente.

“El 90% de los tumores malignos de riñón se debe al carcinoma de células renales. Es un tipo de cáncer con mayor incidencia en hombres, pero también con una fuerte presencia según la edad. Si bien hay factores de riesgo que no podemos modificar -como la edad- hay otros que debemos tener en cuenta para disminuir el riesgo”, explica el Dr. Carlos Silva, Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Británico (M.N. 62.549).

Entre los factores de riesgo se ubican la edad, el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión arterial. También se consideran factores de riesgo los antecedentes familiares, ser afrodescendiente y factores ambientales como la exposición a agentes carcinógenos como el cadmio.

Los principales síntomas son el dolor lumbar de un solo lado del cuerpo, que persiste en el tiempo, y orinar con sangre. Otros síntomas son el cansancio, la anemia y la falta de apetito. Además, puede haber pérdida de peso involuntaria y fiebre persistente que no responde a una causa infecciosa.

A nivel mundial, el cáncer de riñón es responsable del 3% de las muertes (1). En nuestro país, el cáncer de riñón es el quinto cáncer con mayor frecuencia y representa el 3,9% de los diagnósticos al año 2020. En dicho período, la mortalidad por este tipo de cáncer fue del 3,5% (2).

Prevención y tratamiento

Existen medidas simples que tiene gran impacto en la salud general: evitar el tabaquismo, la obesidad, mantener una alimentación sana y realizar actividad física de forma regular. Cabe destacar que el tabaquismo es un factor que incrementa el riesgo del carcinoma de células renales en un 50% en los hombres y 20% en las mujeres (3-4).

En cuanto al tratamiento de este tipo de cáncer, actualmente existen varias herramientas terapéuticas. La cirugía es el recurso fundamental para aquellos casos donde el carcinoma se limita al órgano. Con respecto a los avances en tratamientos el Dr. Silva comenta que “en las últimas décadas se han desarrollado terapias dirigidas a blancos moleculares específicos que regulan la formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Otra opción terapéutica es la inmunoterapia, que empodera la respuesta del sistema inmune del paciente. Estos avances terapéuticos han aumentado la tasa de curación, o en otros casos han permitido una sobrevida mayor acompañada de una buena calidad de vida”.

Impacto emocional del cáncer de riñón

La última encuesta global de pacientes que desarrolló la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón (IKCC por sus siglas en inglés)(5), indicó que, a nivel mundial, el 85% de los pacientes encuestados manifestó haber sufrido un impacto emocional luego del diagnóstico de cáncer de riñón. Los resultados de la última edición (con datos recolectados entre septiembre y noviembre de 2024), recibió 2049 respuestas de pacientes con cáncer de riñón y 628 de cuidadores en 46 países.

Entre las principales preocupaciones que indicaron los pacientes en la encuesta de la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón, se señalaba la ansiedad relacionada con esta patología (50%), el miedo a la recurrencia (49%), la tristeza/depresión (36%) y el temor a morir (35%). Además, entre los encuestados hubo un porcentaje – entre el 40 y el 66% - que no comentó su malestar emocional con los profesionales sanitarios y tampoco tuvieron acceso a herramientas para gestionar el impacto emocional.

“Esta encuesta nos muestra la importancia de escuchar a los pacientes, indagar sobre sus preocupaciones para mejorar su bienestar general y alentarlos a buscar apoyo psicológico si fuera necesario”, concluyó Silva.