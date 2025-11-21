viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 11:13
Efemérides.

Día Nacional de la Enfermería: origen y significado del 21 de noviembre

Cada 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional de la Enfermería para reconocer el trabajo de enfermeras y enfermeros.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
21 de Noviembre: Día Nacional de la Enfermería

21 de Noviembre: Día Nacional de la Enfermería

El Día Nacional de la Enfermería se celebra hoy, 21 de noviembre, en toda Argentina, para reconocer la labor de enfermeras y enfermeros que sostienen la atención de pacientes en hospitales, centros de salud, clínicas y domicilios. La fecha se estableció para recordar un hecho clave en la organización de la profesión.

Lee además
Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería enJujuy (Foto ilustrativa)
Capacitación.

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy
Estudiantesde enfermería de Córdoba harán prácticas profesionalizantes en Jujuy (Foto ilustrativa)
Convenio.

Estudiantes de enfermería de Córdoba harán prácticas profesionalizantes en Jujuy

Un día para destacar el rol de la enfermería

El sistema de salud argentino funciona gracias al trabajo diario de miles de profesionales que cuidan pacientes en turnos largos y demandantes. Sus tareas van desde la vigilancia clínica de casos graves hasta el apoyo emocional de familias que atraviesan momentos difíciles. Esta jornada busca remarcar ese trabajo y recordar que la enfermería es parte central de la respuesta sanitaria en cada provincia, incluida Jujuy, donde los equipos tienen presencia constante en hospitales y puestos de salud rurales.

Además del contacto directo con pacientes, la enfermería cumple una tarea clave en campañas de vacunación, programas de promoción de la salud y acciones comunitarias que buscan reducir riesgos y mejorar hábitos cotidianos. Estas tareas forman parte del día a día en zonas urbanas y rurales, donde el personal se convierte en un vínculo directo entre la comunidad y el sistema sanitario.

Por qué el Día Nacional de la Enfermería se celebra el 21 de noviembre

Ésta al igual que muchas otras efemérides, tiene su origen en un hecho histórico: la fundación, en 1935, de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería, una entidad que promovió la organización del campo profesional y que impulsó mejoras en la formación y en el reconocimiento laboral. Con el tiempo, esa fundación se volvió un punto de referencia para el sector, por lo que el Ministerio de Salud tomó la decisión de fijar el homenaje cada 21 de noviembre.

El día también coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, figura que la tradición popular reconoce como patrona de enfermeras y enfermeros en Argentina. La fecha une así la dimensión histórica con la dimensión simbólica, ambas vinculadas a la vocación de servicio que caracteriza a la enfermería.

Origen del Día Nacional de la Enfermería

La profesión que sostiene la atención en todas las etapas de la vida

El trabajo de la enfermería abarca tareas muy amplias. Incluye cuidados básicos, control de signos vitales, preparación de tratamientos, educación sanitaria y acompañamiento constante durante situaciones críticas. También implica sostener rutinas que permiten que hospitales y centros de salud funcionen de forma segura.

En la provincia de Jujuy, la presencia de la enfermería es esencial en servicios de guardia, internación, maternidad, atención primaria y operativos territoriales que llegan a zonas alejadas. Estos equipos asisten partos, atienden urgencias, acompañan tratamientos crónicos y participan en campañas de prevención que recorren barrios y parajes rurales.

El reconocimiento internacional: 12 de mayo

Aunque Argentina celebra la fecha hoy, el mundo homenajea a la enfermería el 12 de mayo, en memoria del nacimiento de Florence Nightingale, figura histórica que impulsó cambios profundos en la organización hospitalaria y en la práctica profesional. Su legado permanece en los planes de estudio actuales y en la defensa de condiciones de trabajo más seguras.

La conmemoración internacional convive con la fecha nacional para ampliar la mirada sobre una profesión que no solo salva vidas, sino que también articula los distintos niveles de atención.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy

Estudiantes de enfermería de Córdoba harán prácticas profesionalizantes en Jujuy

Preinscripción para la carrera de Enfermería de la UNJu: fechas y documentación

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

Tucumán confirma nuevas fechas para el pago de sueldos estatales de noviembre

Lo que se lee ahora
Foto: El Tribuno de Salta video
Clima.

Fuertes vientos en el norte argentino: reportan árboles caídos y fallas eléctricas en la región

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía
SMN.

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre video
Policiales.

Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel