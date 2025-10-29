Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: horario de servicios y misas en los cementerios

Llega noviembre con el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, por lo que durante esas dos jornadas habrá atención especial en los cementerios municipales en San Salvador de Jujuy, con horarios de misas y servicios confirmados.
El 1 y 2 de noviembre los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario abrirán de 7 a 19 horas para recibir a las familias, con misas, servicios especiales, controles sanitarios y un operativo integral de tránsito y seguridad.
Las misas
Tanto el sábado como el domingo se celebrarán misas en los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario. En el primero, las ceremonias religiosas se realizarán a las 8, 10 y 18 horas, mientras que en el segundo tendrán lugar a las 8, 10, 13, 16 y 18 horas.
Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos
Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos (Archivo)
Las administraciones de los cementerios atenderán al público en el mismo horario, brindando la posibilidad de que los vecinos actualicen los datos de los sepulcros. Se dispondrá de arena gratuita para reemplazar el agua en los floreros, una medida preventiva destinada a evitar criaderos de mosquitos.
Cortes de tránsito
Con motivo de la gran concurrencia que se espera en los cementerios para esas dos jornadas, se dispuso el corte de la calle 9 de Julio para el día 2, entre Óscar Orias y Pellegrini, donde se ubicarán los vendedores de la economía popular.
El operativo contará con el acompañamiento del Servicios de Asistencia Médica (SAME), la Policía, Higiene Urbana y distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar un servicio ordenado y seguro para todos los visitantes.
Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos
La tradicional Feria de Flores y Ofrendas se desarrollará en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, en horario corrido de 8 a 22. El evento reunirá a más de 110 comerciantes de la economía popular, quienes ofrecerán productos tradicionales para las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer más de un centenar de puestos con una amplia oferta de productos típicos de la recordación jujeña. Habrá ofrendas, coronas, flores naturales y artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites, además de artículos religiosos y artesanías.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.