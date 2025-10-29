Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: horario de servicios y misas en los cementerios

Llega noviembre con el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos , por lo que durante esas dos jornadas habrá atención especial en los cementerios municipales en San Salvador de Jujuy , con horarios de misas y servicios confirmados.

Capital. Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: inscriben para vender en los cementerios

Capital. Entregan permisos a comerciantes para vender flores en el Día de los Fieles Difuntos

El 1 y 2 de noviembre los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario abrirán de 7 a 19 horas para recibir a las familias, con misas, servicios especiales, controles sanitarios y un operativo integral de tránsito y seguridad.

Tanto el sábado como el domingo se celebrarán misas en los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario. En el primero, l as ceremonias religiosas se realizarán a las 8, 10 y 18 horas , mientras que en el segundo tendrán lugar a las 8, 10, 13, 16 y 18 horas .

Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos (Archivo)

Las administraciones de los cementerios atenderán al público en el mismo horario, brindando la posibilidad de que los vecinos actualicen los datos de los sepulcros. Se dispondrá de arena gratuita para reemplazar el agua en los floreros, una medida preventiva destinada a evitar criaderos de mosquitos.

Cortes de tránsito

Con motivo de la gran concurrencia que se espera en los cementerios para esas dos jornadas, se dispuso el corte de la calle 9 de Julio para el día 2, entre Óscar Orias y Pellegrini, donde se ubicarán los vendedores de la economía popular.

El operativo contará con el acompañamiento del Servicios de Asistencia Médica (SAME), la Policía, Higiene Urbana y distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar un servicio ordenado y seguro para todos los visitantes.

Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

La tradicional Feria de Flores y Ofrendas se desarrollará en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, en horario corrido de 8 a 22. El evento reunirá a más de 110 comerciantes de la economía popular, quienes ofrecerán productos tradicionales para las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer más de un centenar de puestos con una amplia oferta de productos típicos de la recordación jujeña. Habrá ofrendas, coronas, flores naturales y artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites, además de artículos religiosos y artesanías.