Dibu Martínez aclaró qué hará con su futuro en la Selección Argentina

Luego de haber puesto en duda su continuidad en la Selección Argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial, Dibu Martínez confirmó que continuará formando parte del seleccionado nacional. El arquero arribó al país para incorporarse a los entrenamientos de cara a los próximos amistosos.

En su llegda, el arquero de Chelsea fue consultado al respecto y respondió: “¿Duda en qué? Estoy acá. No, obviamente estoy acá. Disfruto de estar acá” .

Las palabras del arquero pusieron fin a la incertidumbre que él mismo había generado después de la Copa del Mundo . Durante la madrugada siguiente al arribo del plantel a Buenos Aires , el futbolista oriundo de Mar del Plata había realizado una publicación en sus redes sociales en la que planteaba la posibilidad de alejarse de la Selección Argentina .

Dibu Martínez, sobre el último partido de Messi en la Selección Argentina: “PENSÉ QUE YA SE HABÍA RETIRADO. Que tenga la posibilidad de retirarse aquí en Argentina es un sueño para él, y nos esforzaremos para que sea un día hermoso y maravilloso". pic.twitter.com/tWwz3qqaEA

Después de la derrota frente a España, el arquero había dejado planteada la posibilidad de alejarse del seleccionado al escribir: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado” . Aquellas palabras daban cuenta del golpe que significó perder la final y de la frustración por no haber conseguido retener el título que la Selección Argentina había obtenido en Qatar 2022.

Aquella publicación abrió interrogantes acerca de la continuidad de uno de los futbolistas más importantes de la etapa dirigida por Lionel Scaloni. Martínez ocupó el arco como titular en los títulos obtenidos en la Copa América 2021, la Finalissima frente a Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024. Además, protagonizó actuaciones determinantes en distintos encuentros correspondientes a las Eliminatorias.

A su arribo a la Argentina, el arquero despejó las dudas que habían surgido y confirmó que mantiene su intención de seguir en el seleccionado. “Disfruto de estar acá”, señaló cuando le preguntaron por el mensaje que había publicado después de la final del Mundial. Luego, el flamante refuerzo de Chelsea agregó: “Cada vez que vengo acá lo disfruto y trataré de tener el arco en cero”.

El argentino también habló sobre la derrota ante España en la definición de la Copa del Mundo y lamentó no haber podido quedarse con el título. “Es lindo llegar a una final de vuelta. Lamentablemente no la pudimos ganar, nos va a quedar la espina por mucho tiempo”, manifestó.

El seleccionado argentino afrontó el encuentro decisivo con la posibilidad de sumar su cuarta estrella mundialista y repetir la consagración alcanzada en Qatar. Finalmente, el conjunto dirigido por Scaloni no logró quedarse con la victoria durante el tiempo suplementario y terminó la competencia en el segundo lugar.

El recuerdo de la final perdida ante España

Frente al combinado español, Martínez volvió a tener un papel destacado bajo los tres palos. El arquero respondió con varias atajadas importantes que mantuvieron a Argentina en partido y evitaron que la diferencia fuera todavía mayor, aunque el equipo no consiguió modificar el marcador en los minutos finales.

Luego de la final, el guardameta publicó en sus redes sociales una serie de fotografías correspondientes al recorrido de Argentina en el Mundial y a las horas posteriores a la caída. En el mensaje reconoció el impacto que le provocó el desenlace y se disculpó con los simpatizantes del seleccionado. “Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, había expresado.

Entre los principales acontecimientos de la próxima fecha FIFA estará el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección. El capitán jugará frente a Benín el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, en lo que será su último encuentro oficial con la camiseta del conjunto nacional ante los hinchas argentinos.

Lionel Messi no estará disponible para los dos primeros encuentros de preparación. Desde la AFA informaron que el rosarino, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se integrarán al plantel solamente para disputar el último amistoso. Según precisó la entidad: “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”. Nicolás Otamendi, por su parte, también se incorporará exclusivamente para ese compromiso.

La despedida de Messi y los próximos amistosos

Martínez también hizo referencia al partido que marcará la despedida de Messi y expresó su deseo de que el capitán pueda ponerle punto final a su etapa con la Selección en territorio argentino. “Pensé que se había retirado. Tener la posibilidad de retirarse acá en Argentina es un sueño para él, y trataremos de que sea un lindo día para él”, manifestó.

Antes de ese compromiso, el seleccionado argentino tendrá otros dos encuentros preparatorios. El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el segundo se jugará el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental. El duelo contra Benín completará la serie de tres amistosos y tendrá un significado particular por tratarse de la despedida del capitán.

Después de haber sido uno de los jugadores que más sintió la caída frente a España en la final, Messi contará con la posibilidad de disputar un último encuentro ante el público argentino. Martínez destacó el rol que el delantero ocupó históricamente dentro del grupo y señaló que el plantel buscará estar a su lado durante una jornada que tendrá un valor especial para todos.

Qué dijo Dibu Martínez sobre el futuro de Scaloni

Por otra parte, Martínez habló sobre la situación de Scaloni, cuyo futuro como entrenador de la Selección todavía no fue definido públicamente tras el Mundial. El arquero prefirió no adelantar qué decisión podría tomar el cuerpo técnico y dejó en claro que los integrantes del plantel acompañarán la determinación que finalmente adopte el entrenador.

“No tengo ni idea. Es algo con él y su equipo de trabajo, y lo que decida siempre lo vamos a apoyar”, dijo el futbolista de Chelsea.

La Selección argentina inicia la era pos-Messi.

En los últimos días se conoció una entrevista concedida por el entrenador oriundo de Pujato, en la que reveló algunos detalles vinculados con su futuro al frente de la Albiceleste: “Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo, hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante”.

La decisión que adopte Scaloni se inscribe en un contexto de posibles cambios para la Selección tras la disputa de la final del Mundial. El panorama de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2030 contempla distintas variantes, entre ellas el eventual alejamiento de jugadores con una extensa trayectoria, la despedida de Messi y el ingreso de nuevas caras que intentarán ganarse un lugar y afianzarse dentro del equipo.

En relación con la renovación del plantel, Martínez explicó que los futbolistas citados para esta serie de encuentros ya están familiarizados con la dinámica y las responsabilidades que implica integrar la Selección. “Igual que siempre. Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre es la Selección, más allá de la gente que se vaya”, sostuvo.

El arquero remarcó que, aun con las modificaciones que pueda experimentar el equipo, el conjunto nacional conserva una estructura competitiva. Sus palabras estuvieron orientadas a remarcar la permanencia de una base que permitió mantener buenos resultados durante los últimos años y que ahora afrontará un período diferente.