Donald Trump habló de una posible segunda operación en Venezuela y advirtió a Cuba y Colombia

Conflicto. Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela

Euforia. Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

Trump destacó la precisión del operativo que permitió la detención de Maduro y su esposa, y subrayó que todas las opciones militares seguirán sobre la mesa, con el objetivo de proteger la paz, la libertad y la seguridad del pueblo venezolano.

La advertencia del mandatario estadounidense aumenta la tensión política en Venezuela y mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras se observa cómo se desarrollará la transición planteada por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump reafirmó este domingo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, en medio de negociaciones con el nuevo liderazgo del país sudamericano.

Consultado sobre si había hablado con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, Trump respondió: “Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”. Al insistir en la aclaración, agregó: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

La declaración subraya la posición dominante de Estados Unidos en la transición política venezolana, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los movimientos en Caracas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Delcy Rodriguez (@delcyrodriguezv)

Cuba Está "A Punto De Caer"

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que Cuba podría colapsar pronto, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su salida del poder en Venezuela.

Desde el Air Force One, Trump señaló que será difícil para La Habana mantenerse sin la ayuda petrolera venezolana. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseguró, sugiriendo que el país caribeño enfrentaría una crisis inminente debido a la pérdida de apoyo energético.

La declaración marca un nuevo capítulo en la tensión regional, con Estados Unidos observando de cerca los posibles cambios políticos en Venezuela y su impacto en los aliados del chavismo.

image Air Foce One, avión presidencial

Trump no descarta acción militar en Colombia contra Gustavo Petro: “Es una buena idea”

A bordo del Air Force One, de regreso a Washington tras pasar Año Nuevo en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al mandatario colombiano Gustavo Petro como “un hombre enfermo” que, según sus palabras, “le gusta producir cocaína y vendérsela a EE.UU.”.

image Donald Trump, presidente de EE.UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Durante una conversación de solo audio con periodistas, transmitida por la cuenta oficial de la Casa Blanca, Trump advirtió que “no lo seguirá haciendo por mucho tiempo más”. Al ser consultado sobre una posible acción militar contra Petro, similar a la ejecutada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, respondió: “Me parece una buena idea”.

En los últimos días, tras la detención de Maduro y la incursión estadounidense en territorio venezolano, Petro se convirtió en uno de los principales críticos de la Casa Blanca. Por su parte, Trump ha reiterado sus ataques contra el mandatario colombiano, a quien considera aliado de Maduro en la región.