Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo

Cerca de las 12:50, los vecinos de la zona de calle Sargento Cabral y Clavales en San Pedro de Jujuy alertaron a las autoridades por una pelea entre varios hombres.

Cuando los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 llegaron al lugar, descubrieron que dos de los involucrados estaban intentando entrar a una casa. Uno de ellos tenía un cuchillo en la mano, por lo que los policías actuaron rápidamente y lograron detenerlos antes de que se produjera una situación más grave.

Antecedentes y medidas judiciales Al realizar las averiguaciones correspondientes, se supo que uno de los detenidos tenía restricciones judiciales vigentes, incluyendo una prohibición de acercamiento y una prohibición para salir del país.

Ambos hombres fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las actuaciones de rigor.

