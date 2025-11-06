jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 10:55
Policial.

Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo

La Policía detuvo a dos hombres que intentaron ingresar por la fuerza a una vivienda del barrio San Francisco, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo - Imagen ilustrativa

Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo - Imagen ilustrativa 

Cerca de las 12:50, los vecinos de la zona de calle Sargento Cabral y Clavales en San Pedro de Jujuy alertaron a las autoridades por una pelea entre varios hombres.

Cuando los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 llegaron al lugar, descubrieron que dos de los involucrados estaban intentando entrar a una casa. Uno de ellos tenía un cuchillo en la mano, por lo que los policías actuaron rápidamente y lograron detenerlos antes de que se produjera una situación más grave.

Antecedentes y medidas judiciales

Al realizar las averiguaciones correspondientes, se supo que uno de los detenidos tenía restricciones judiciales vigentes, incluyendo una prohibición de acercamiento y una prohibición para salir del país.

Ambos hombres fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las actuaciones de rigor.

