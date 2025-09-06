sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 08:28
Eliminatorias

Ecuador vs Argentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Toda la previa del duelo entre Ecuador y Argentina. El partido se jugará en el estadio el Monumental el martes 9 de septiembre a las 20:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Wilmar Roldán Pérez.

Ecuador vs Argentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Ecuador y Argentina correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio el Monumental desde las 20:00 (hora Argentina), el martes 9 de septiembre.

Lee además
bolivia vs brasil: previa, horario y como llegan para la fecha 18

Bolivia vs Brasil: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18
peru vs paraguay: previa, horario y como llegan para la fecha 18

Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Así llegan Ecuador y Argentina

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Ecuador en partidos

En su visita anterior, Ecuador empató por 0 con Paraguay. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina venció en casa a Venezuela por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Argentina.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 8 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG - 2 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Wilmar Roldán Pérez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1 Argentina3817122322
2 Brasil28178458
3 Uruguay271776410
4 Ecuador26177828
5 Colombia25176747
Horario Ecuador y Argentina, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia vs Brasil: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Chile vs Uruguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Venezuela vs Colombia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Chile sucumbe ante Brasil en una goleada 3-0

Las más leídas

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que iba de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia.
Siniestro.

Pudo ser una tragedia: volcó un colectivo con 30 pasajeros

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: Están angustiados y quebrados video
Crimen.

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel