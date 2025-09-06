Ecuador vs Argentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

El duelo entre Ecuador y Argentina correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio el Monumental desde las 20:00 (hora Argentina), el martes 9 de septiembre.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Ecuador empató por 0 con Paraguay. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.
Argentina venció en casa a Venezuela por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Argentina.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 8 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG - 2 PE - 3 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Wilmar Roldán Pérez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|22
|2
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|8
|3
|Uruguay
|27
|17
|7
|6
|4
|10
|4
|Ecuador
|26
|17
|7
|8
|2
|8
|5
|Colombia
|25
|17
|6
|7
|4
|7
