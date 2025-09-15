lunes 15 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2025 - 07:27
Champions League

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Todo lo que tienes que saber en la previa de Eintracht Frankfurt vs Galatasaray. El duelo, a disputarse en el estadio Deutsche Bank Park el jueves 18 de septiembre, comenzará a las 16:00 (hora Argentina).

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
BsAs (DataFactory)

Eintracht Frankfurt recibe el próximo jueves 18 de septiembre a Galatasaray por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Deutsche Bank Park.

Lee además
newcastle united vs barcelona: previa, horario y como llegan para la fecha 1 de la champions

Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
por la fecha 1 se enfrentaran liverpool y atletico de madrid

Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Horario Eintracht Frankfurt y Galatasaray, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

Manchester City vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Sporting Lisboa vs Kairat Almaty: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Las más leídas

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche video
Jujuy.

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel