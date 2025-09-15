Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Eintracht Frankfurt recibe el próximo jueves 18 de septiembre a Galatasaray por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Deutsche Bank Park.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.