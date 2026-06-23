El Aeropuerto de Jujuy realizará un ejercicio de emergencia con 200 pasajeros.

El Aeropuerto Internacional de Jujuy, Gobernador Horacio Guzmán , realizará este miércoles 24 de junio un ejercicio práctico de emergencia que representará la salida de pista de una aeronave con 200 pasajeros. La actividad se desarrollará en coordinación con organismos aeroportuarios y servicios de seguridad y emergencia de la provincia.

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Fernando Maizares, jefe del Aeropuerto de Jujuy, aclaró que no se tratará de un simulacro, sino de una práctica destinada a evaluar la respuesta de los equipos y mantener los estándares internacionales de seguridad.

Maizares explicó que existe una diferencia entre ambas actividades y remarcó que este procedimiento permitirá trabajar directamente sobre el terreno.

“Hay una diferencia muy grande entre un simulacro y lo que es un ejercicio, una práctica. Nosotros vamos a la práctica porque eso nos sirve para mantener los estándares de seguridad del aeropuerto”, señaló.

El ejercicio planteará una situación hipotética en la que una aeronave se sale de la pista y atraviesa los límites de la terminal aérea.

“Vamos a tener una ejemplificación en el terreno de una aeronave con 200 pasajeros, que serán asistidos con la colaboración del SAME, Bomberos y Defensa Civil”, detalló.

"Hay una diferencia muy grande entre un simulacro y lo que es un ejercicio, una práctica" "Hay una diferencia muy grande entre un simulacro y lo que es un ejercicio, una práctica"

image El Aeropuerto de Jujuy realizará un ejercicio de emergencia con 200 pasajeros (imagen de archivo)

Qué organismos participarán

La primera respuesta estará a cargo de los servicios propios del aeropuerto: Bomberos Aeronáuticos, Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal operativo de la terminal.

Luego se sumarán los organismos provinciales que intervienen habitualmente ante una emergencia de gran magnitud.

“En primera instancia actúan nuestros servicios y después intervienen, de manera coordinada, Defensa Civil, SAME, Bomberos y la Policía de la Provincia”, explicó Maizares.

El operativo se extenderá entre el sector del aeropuerto y el ingreso a Ciudad Perico, por lo que durante el ejercicio podrá observarse movimiento de ambulancias, vehículos de emergencia y personal especializado.

reuniones de aeropuerto El Aeropuerto de Jujuy realizará un ejercicio de emergencia con 200 pasajeros.

El objetivo es reducir riesgos

El jefe del aeropuerto indicó que estos ejercicios forman parte de la normativa internacional y se realizan en terminales aéreas de todo el mundo.

“El objetivo es ser proactivos. Eso significa minimizar los riesgos, tener claros los estándares de cada lugar y corregir operativamente cualquier situación que tengamos que corregir”, sostuvo.

Cada aeropuerto define la fecha de acuerdo con la disponibilidad y coordinación de los organismos que participarán. En el caso de Jujuy, la jornada fue establecida junto con los servicios de emergencia de la provincia.

“El objetivo es ser proactivos. Eso significa minimizar los riesgos" “El objetivo es ser proactivos. Eso significa minimizar los riesgos"

No afectará los vuelos comerciales

La actividad se realizará durante una franja horaria en la que no están programados vuelos comerciales, por lo que no habrá modificaciones en las partidas ni en los arribos previstos.

“No va a afectar el normal desarrollo porque trabajamos en una franja en la que no tenemos vuelos comerciales” “No va a afectar el normal desarrollo porque trabajamos en una franja en la que no tenemos vuelos comerciales”

De todos modos, el aeropuerto continuará operativo y disponible para eventuales vuelos oficiales, sanitarios u hospitalarios.

Desde la terminal solicitaron a la comunidad no alarmarse ante el movimiento de vehículos y equipos de emergencia, ya que toda la actividad formará parte de una práctica previamente organizada.

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