El Atlético de Madrid cerró la puerta a Barcelona por Julián Álvarez: "No está en venta"

El Atlético de Madrid mantiene una postura definitiva respecto al futuro de Julián Álvarez , pese a los reiterados movimientos del FC Barcelona para intentar incorporarlo. El consejero delegado de la institución, Miguel Ángel Gil Marín , aseguró que la postura del conjunto madrileño es “infinita” y dejó en claro que no contempla una venta del delantero.

En esa línea, el encargado de expresar la postura del club afirmó que ni siquiera ante propuestas económicas que podrían llegar a los 200 millones de euros .

“No aceptamos una propuesta de 100 millones de euros, y tampoco aceptaríamos una de 150 o incluso de 200” , expresó Gil Marín en un video difundido por el propio Atlético de Madrid . El dirigente remarcó que el atacante argentino representa “el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid” y explicó que la institución ya transmitió su postura al futbolista, a sus representantes y también al presidente del Barcelona , Joan Laporta .

La decisión del conjunto de Madrid no presenta fisuras dentro de su estructura dirigencial. Cabe destacar que el presidente Enrique Cerezo también se mostró contundente al rechazar cualquier posibilidad de una transferencia y señaló que Joan Laporta “ sabe muy bien dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene ”. Durante la tradicional cena de inicio de temporada realizada en Segovia , el máximo dirigente rojiblanco volvió a ratificar su postura: “Es jugador del Atlético de Madrid y va a ser jugador del Atlético de Madrid” .

La postura del Atlético de Madrid no está relacionada únicamente con el valor de las propuestas recibidas, sino también con la certeza de que Julián Álvarez es una pieza fundamental dentro del proyecto futbolístico que lidera Diego Simeone. El delantero argentino tiene vínculo con la institución hasta el 30 de junio de 2030 y cuenta con una cláusula de salida establecida en 500 millones de euros, lo que refleja la importancia que tiene dentro del plantel rojiblanco.

El cruce con Barcelona y el pedido de salida de Julián Álvarez

El enfrentamiento entre ambas instituciones ganó intensidad luego de las declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien afirmó que la propuesta presentada por el delantero “no era infinita”.

Ante esas palabras, Miguel Ángel Gil Marín respondió con firmeza y aseguró: “Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”. En la conducción del Atlético de Madrid entienden que desprenderse de la Araña para reforzar a un competidor directo dentro de La Liga implicaría una decisión equivocada desde el punto de vista deportivo, sin importar el monto económico de la propuesta.

“Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara. Se lo hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, remarcó el dirigente.

La situación ganó repercusión luego de que Julián Álvarez manifestara públicamente su intención de buscar una salida de la institución. El pasado 23 de junio, en medio de los rumores por el interés del Barcelona, el atacante argentino señaló que “lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

Las palabras del delantero provocaron preocupación dentro de la conducción del Atlético de Madrid, aunque la institución mantuvo su postura de no abrir conversaciones ni con el Barcelona ni con el Real Madrid, equipo que también había acercado una oferta oficial de 150 millones de euros por el atacante argentino.

La cláusula millonaria y el peso del atacante en el proyecto de Simeone

El enfrentamiento entre el conjunto rojiblanco y la entidad catalana remite a situaciones ocurridas anteriormente, como el intento del Barcelona de incorporar a Antoine Griezmann. En aquel momento, los dirigentes del Atlético habían cuestionado la postura del club azulgrana, al considerar que había avanzado antes de tiempo y buscado condicionar el entorno del futbolista.

En la actualidad, la postura del Atlético de Madrid es tajante: la única vía para concretar una eventual salida de Julián Álvarez sería mediante el pago de su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

Por su parte, Enrique Cerezo aseguró que el delantero no necesita ofrecer disculpas por haber expresado su intención de abandonar la institución. “En esta vida todos nos equivocamos, es jugador del Atlético de Madrid, en esta vida casi todo tiene solución”, afirmó el presidente rojiblanco, quien volvió a remarcar que el argentino seguirá formando parte del plantel durante la próxima temporada.

Desde que arribó al Atlético de Madrid en agosto de 2024, luego de su etapa en el Manchester City, Julián Álvarez se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del plantel. En ese período, el delantero argentino registró 49 tantos y 17 asistencias en 106 encuentros, números que reflejan su influencia dentro del equipo y la relevancia que tiene para el proyecto deportivo a largo plazo de la institución.

Además, el atacante atraviesa un momento de máxima exposición al encontrarse en la previa de la final del Mundial 2026 con la Selección argentina, una situación que aumenta todavía más la importancia de que el club rojiblanco logre conservarlo en sus filas.

El ambicioso mercado del equipo rojiblanco

En el Mundial 2026, torneo al que arribó con algunas dificultades físicas, Julián Álvarez tuvo una actuación determinante en los cuartos de final, donde convirtió un gol de gran factura durante el triunfo por 3-1 frente a Suiza en el tiempo suplementario.

El cruce entre las instituciones y los distintos mensajes públicos de sus protagonistas ocurren dentro de un período de transferencias atravesado por la fuerte disputa entre los grandes clubes del fútbol europeo. Desde la dirigencia del Atlético de Madrid aseguran que la entidad sostiene un plan de incorporaciones ambicioso, con el objetivo de mantenerse como un equipo competitivo tanto en La Liga española como en las principales competencias internacionales.

Hasta el momento, la conducción del Atlético de Madrid no contempla ninguna posibilidad que derive en la partida de Julián Álvarez. Durante este mercado de pases, el conjunto rojiblanco consiguió reforzar su plantel con incorporaciones de peso, entre ellas la del danés Morten Hjulmand, proveniente del Sporting de Lisboa, y la del español Alejandro Grimaldo, quien llegó desde el Bayer Leverkusen.

En cuanto a las salidas, el equipo dirigido por Diego Simeone sufrió las bajas de dos futbolistas importantes: Antoine Griezmann y Clement Lenglet dejaron la institución en esta etapa de renovación del plantel.