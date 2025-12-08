lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 11:49
Cultura.

El Ballet Juventud Prolongada ganó un Martín Fierro de la Danza

El Ballet Juventud Prolongada obtuvo un Martín Fierro de la Danza 2025 en la categoría Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ballet Juventud Prolongada

Ballet Juventud Prolongada 

Ballet Juventud Prolongada&nbsp;

Ballet Juventud Prolongada 

El reconocimiento posiciona nuevamente a Jujuy en el escenario nacional, destacando el trabajo sostenido de la agrupación y su aporte a la preservación y difusión de las danzas tradicionales argentinas. La estatuilla fue recibida por los directores del ballet, Gustavo Aybbar y Paola Carretero, acompañados por parte del elenco estable.

Según precisaron desde la organización, la terna premia a compañías que combinan excelencia técnica, proyección escénica y compromiso con las raíces culturales. La distinción resalta el crecimiento del ballet jujeño y su vigencia dentro del movimiento folklórico nacional.

Además, durante su estadía en Buenos Aires, el grupo confirmó que este domingo regresará a la provincia para participar de un homenaje a la Virgen de la Inmaculada Concepción, acompañando a las imágenes de la Virgen de Río Blanco y Paypaya. La presentación se realizará a las 19, tras la misa presidida por el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández.

Ballet Juventud Prolongada
Ballet Juventud Prolongada

Ballet Juventud Prolongada

Ballet Juventud Prolongada

El Ballet Juventud Prolongada es una de las agrupaciones folklóricas más representativas de Jujuy. Con décadas de trayectoria, se caracteriza por su estilo tradicional, la puesta en escena cuidada y una formación estable de bailarines adultos que mantienen viva la esencia del folklore norteño. Su trabajo ha sido reconocido en numerosos festivales y convocatorias culturales, consolidándolos como referentes de la danza en la región.

Ballet Juventud Prolongada

