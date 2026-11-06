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6 de noviembre de 2026 - 17:51
Empatía.

El colegio Santa Teresita realizará una Kermés Misionera solidaria este sábado

La actividad será este sábado 7 de noviembre, de 15 a 18:30, con entrada gratuita, juegos, comida y una propuesta solidaria.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
.Colegio Santa Teresita

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La propuesta se llevará adelante bajo el lema “Todos somos Iglesia y todos somos Misión” y contará con la participación de estudiantes de los niveles primario y secundario.

Durante la jornada habrá juegos, puestos de comida y diferentes actividades pensadas para compartir en familia. El ingreso al establecimiento será por calle Párroco Marshke.

Una jornada con finalidad solidaria

Kermes Solidaria del colegio Santa Teresita.

Kermes Solidaria del colegio Santa Teresita.

Además de generar un espacio de encuentro para la comunidad educativa y las familias, la kermés tendrá un objetivo solidario. Según informaron desde la institución, las donaciones y lo recaudado durante la jornada serán destinados a colaborar con diferentes organizaciones, comunidades e instituciones.

Entre los destinatarios se encuentran Bomberos Voluntarios de Alto Comedero, la Comunidad San José Obrero de Jujuy, la Capilla San José de Palpalá, la Capilla San Expedito de Palpalá, la Escuela Nº 468 de Jujuy y la Parroquia Santa Teresita.

Horario y cómo participar

La Kermés Misionera se realizará el sábado 7 de noviembre desde las 15 hasta las 18:30. La entrada será libre y gratuita y podrán participar familias, estudiantes y vecinos que quieran sumarse a la propuesta.

Desde el Colegio Santa Teresita invitaron a toda la comunidad a acercarse y compartir una tarde con actividades recreativas, comida y acciones solidarias.

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