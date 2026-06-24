El festejo mundialista de Sofía Jujuy que se viralizó y recibió críticas

El festejo de Sofía “Jujuy” Jiménez durante el partido entre Argentina y Austria se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales. La modelo celebró desde una tribuna del AT&T Stadium de Dallas, le declaró su amor a Lionel Messi y agradeció a su padre por haberla convertido en hincha de la Selección.

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“¡Te amo, Messi! ¡Gracias, pá, por hacerme hincha de Argentina!”, expresó la conductora mientras compartía el encuentro con Mica Vázquez. El video fue publicado en sus historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas.

La emoción de la modelo no pasó inadvertida. Sin embargo, fue la última parte de su frase la que provocó una sucesión de críticas, ironías y cuestionamientos entre los usuarios.

Numerosos comentarios apuntaron contra el agradecimiento de Jiménez a su padre y señalaron que, al haber nacido en el país, resultaba lógico que fuera hincha del seleccionado argentino.

“¿Hincha de Argentina? ¿No se supone que nació en Argentina?”, escribió un usuario. “¿De qué ibas a ser hincha si no era de Argentina?”, preguntó otro. También se multiplicaron los mensajes que calificaron el festejo como exagerado o sobreactuado.

La cuenta oficial de LAM también replicó el video y cuestionó a la modelo con una frase directa: “Qué fantasma, Jujuy”.

Pese a la repercusión, Sofía Jujuy no respondió públicamente a las críticas y continuó mostrando distintos momentos de su experiencia mundialista en los Estados Unidos.

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Su emoción dentro del estadio de Dallas

Después del encuentro, la modelo tuvo la posibilidad de ingresar al campo de juego y recorrer algunos de los sectores utilizados por los futbolistas.

En una de las imágenes que publicó, apareció sentada sobre el césped, en posición de loto y con un abanico con los colores de la bandera argentina.

“Me senté en la cancha donde nuestro capitán demostró una vez más que es el más grande del mundo mundial. Y aunque parezca de otro planeta, es argentino. ¡Qué orgullo!”, escribió.

También se fotografió en el banco de suplentes y expresó su sorpresa por haber podido acceder a ese espacio. “Estuve también sentada donde se sientan todos los jugadores. ¡Qué flash, Dios mío! Sigo sin creerlo”, agregó.

Un agradecimiento que ya había repetido

La frase dedicada a su padre no apareció por primera vez durante el partido ante Austria. Días antes, en la previa del debut argentino frente a Argelia, la modelo ya había agradecido de la misma manera a quien le transmitió su vínculo con la Selección.

Mientras algunos usuarios se burlaron de la expresión, otros interpretaron el mensaje desde un lugar afectivo y destacaron que la pasión por el fútbol y por la camiseta argentina suele transmitirse dentro de las familias.

Sofía Jujuy llegó al Mundial 2026 como una de las figuras argentinas del espectáculo que viajaron a Estados Unidos para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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La reflexión de Sofía Jujuy sobre su carrera

Al finalizar su paso por el estadio, la modelo compartió un mensaje relacionado con su recorrido profesional y recordó sus comienzos en Buenos Aires.

“Los sueños están para hacerlos realidad. Por favor, no pares hasta cumplirlos. Sea lo que sea que te dicte tu corazón”, comenzó.

Luego agregó: “De Jujuy, sin conocer absolutamente a nadie con mis 19 años, a estar hoy trabajando en un Mundial. Sí, ya con 35, pero 16 años no son nada. Vamos por muchos más”.

Antes de uno de los partidos de Argentina, Jiménez también había publicado una producción fotográfica desde el balcón del departamento donde se hospedaba. Allí lució una microbikini celeste con estampado de nubes blancas y una gorra de la Selección con las tres estrellas.

“Hoy juega Argentina, a manijear fuerte. Vamos con todo”, escribió para acompañar las imágenes.