El frío reduce la oferta de hortalizas y presiona los precios: qué pasa en el NOA

Las bajas temperaturas que atraviesan gran parte del país no solo se sienten en las calles. También comenzaron a impactar en la producción de hortalizas del NOA y otras regiones, con una menor oferta en los mercados mayoristas y un aumento en los precios de algunos productos.
De acuerdo con un relevamiento correspondiente a las semanas 26 y 27 del Mercado Central de Buenos Aires, el frío afectó el desarrollo de distintos cultivos, reduciendo la cantidad de mercadería disponible e impulsando subas en los valores promedio de venta.
Entre las hortalizas que registraron los mayores incrementos se encuentran el pimiento, el zapallito, la berenjena y la lechuga. Según el informe, las bajas temperaturas limitaron la producción y el ingreso de estos productos al mercado, lo que generó una menor oferta y una presión alcista sobre los precios.
En el caso del pimiento, el fenómeno es especialmente relevante para el norte argentino. El NOA continúa siendo una de las principales zonas abastecedoras de esta hortaliza durante esta época del año, junto con Corrientes, por lo que las condiciones climáticas tienen un impacto directo sobre la disponibilidad del producto.
Algunas frutas bajaron de precio
Mientras las verduras mostraron aumentos, el comportamiento fue diferente en varias frutas.
La mandarina encabezó las bajas de la semana, seguida por el pomelo y la naranja, favorecidas por un buen nivel de abastecimiento. La banana, por su parte, también registró una leve disminución debido a una oferta abundante y al ingreso de partidas con un mayor grado de maduración.
En cambio, la palta aumentó su precio promedio. El informe explica que el abastecimiento proveniente de Jujuy, Tucumán, Corrientes y Misiones se complementó con partidas importadas desde Chile, Brasil y Perú, de mayor valor comercial, lo que elevó el precio de venta.
El frío también impacta en la producción
Las bajas temperaturas y las heladas propias del invierno suelen ralentizar el crecimiento de los cultivos más sensibles, disminuyendo la producción disponible y afectando el abastecimiento de los mercados.
Si bien el relevamiento corresponde al Mercado Central de Buenos Aires, refleja una situación que involucra a varias provincias productoras del norte argentino, entre ellas Jujuy, donde la producción hortícola tiene un papel importante dentro de la actividad regional.
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