lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 10:46
frío

El frío reduce la oferta de hortalizas y presiona los precios: qué pasa en el NOA

El frío afectó la producción de verduras del NOA y otras regiones, con menor oferta y subas en productos clave.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hortalizas
Hortalizas
Lee además
Qué verduras buscan más los jujeños 
Jujuy.

Qué verduras buscan más los jujeños con los primeros días de frío
Arroz frito con pollo y verduras.
Sociedad.

Arroz frito con pollo y verduras: una receta casera, económica y fácil de preparar

De acuerdo con un relevamiento correspondiente a las semanas 26 y 27 del Mercado Central de Buenos Aires, el frío afectó el desarrollo de distintos cultivos, reduciendo la cantidad de mercadería disponible e impulsando subas en los valores promedio de venta.

Entre las hortalizas que registraron los mayores incrementos se encuentran el pimiento, el zapallito, la berenjena y la lechuga. Según el informe, las bajas temperaturas limitaron la producción y el ingreso de estos productos al mercado, lo que generó una menor oferta y una presión alcista sobre los precios.

En el caso del pimiento, el fenómeno es especialmente relevante para el norte argentino. El NOA continúa siendo una de las principales zonas abastecedoras de esta hortaliza durante esta época del año, junto con Corrientes, por lo que las condiciones climáticas tienen un impacto directo sobre la disponibilidad del producto.

Algunas frutas bajaron de precio

Mientras las verduras mostraron aumentos, el comportamiento fue diferente en varias frutas.

La mandarina encabezó las bajas de la semana, seguida por el pomelo y la naranja, favorecidas por un buen nivel de abastecimiento. La banana, por su parte, también registró una leve disminución debido a una oferta abundante y al ingreso de partidas con un mayor grado de maduración.

En cambio, la palta aumentó su precio promedio. El informe explica que el abastecimiento proveniente de Jujuy, Tucumán, Corrientes y Misiones se complementó con partidas importadas desde Chile, Brasil y Perú, de mayor valor comercial, lo que elevó el precio de venta.

Palta - Todo Jujuy

Palta - Todo Jujuy

El frío también impacta en la producción

Las bajas temperaturas y las heladas propias del invierno suelen ralentizar el crecimiento de los cultivos más sensibles, disminuyendo la producción disponible y afectando el abastecimiento de los mercados.

Si bien el relevamiento corresponde al Mercado Central de Buenos Aires, refleja una situación que involucra a varias provincias productoras del norte argentino, entre ellas Jujuy, donde la producción hortícola tiene un papel importante dentro de la actividad regional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué verduras buscan más los jujeños con los primeros días de frío

Arroz frito con pollo y verduras: una receta casera, económica y fácil de preparar

Frutas y verduras más caras en Jujuy: qué productos subieron por el frío

San Salvador de Jujuy amaneció con temperaturas bajo cero: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Consejos para combatir el invierno: así podes dormir sin frío en los pies

Lo que se lee ahora
Sigue el frío en Jujuy
Jujuy.

San Salvador de Jujuy amaneció con temperaturas bajo cero: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Vozinha y el 10.
Fútbol.

Mundial 2026: Emocionado, Vozinha reveló la emotiva charla que tuvo con Lionel Messi

El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y continúa bajo estricta observación en terapia intensiva.
Jujuy.

Hallaron a un hombre inconsciente en la ruta 9 y está grave

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Principio de incendio en Tribunales video
Jujuy.

Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel