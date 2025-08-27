miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 17:32
País.

El Gobierno introduce cambios para los vuelos nacionales e internacionales

Aerolíneas y pilotos solo deben notificar sus vuelos a la ANAC por correo electrónico, sin autorizaciones previas, y los internacionales se activan automáticamente si no recibes respuesta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cambios en los vuelos de Aerolíneas.

Cambios en los vuelos de Aerolíneas.

Principales novedades:

  • Notificación por correo electrónico: A partir de ahora, las aerolíneas solo deberán informar sus operaciones (vuelos regulares, no regulares y especiales) a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mediante correo electrónico, sin necesidad de solicitar autorización previa.

  • Silencio positivo en vuelos internacionales: Si la ANAC no responde en el plazo establecido, el vuelo queda automáticamente habilitado, agilizando la operatoria y reduciendo demoras.

Un avión de Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery.
Cambios en los vuelos de Aerol&iacute;neas.

Cambios en los vuelos de Aerolíneas.

  • Mayor previsibilidad y seguridad: Según la Secretaría de Transporte, el nuevo régimen reduce costos administrativos para el Estado, brinda más certeza para las empresas y mantiene los estándares de seguridad para los pasajeros.

  • Requisitos para aerolíneas extranjeras: Las compañías foráneas deben presentar certificados de operación, aeronavegabilidad y seguros que cumplan con la legislación argentina.

  • Control y sanciones: La ANAC continuará supervisando el cumplimiento de las normativas y aplicará sanciones en caso de infracciones, incluyendo incumplimiento en notificaciones o modificaciones de vuelos.

Las medidas se inscriben en una política más amplia de apertura y modernización del sector aéreo. En línea con decisiones previas, se avanzó en la declaración de slots aeroportuarios transparentes, la implementación del mecanismo de “silencio positivo”, y en la transformación del Aeroparque Jorge Newbery en aeropuerto “facilitado”, con reglas claras para la asignación horaria.

Este conjunto de reformas tiene como objetivo promover la conectividad, fomentar la competencia en el sector aerocomercial y reemplazar antiguas regulaciones burocráticas que limitaban la eficiencia operativa.

