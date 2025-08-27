El Gobierno introduce cambios para los vuelos nacionales e internacionales

En una nueva etapa de desregulación del sistema aerocomercial, el Ejecutivo nacional impulsó cambios clave para simplificar los procedimientos que deben cumplir las aerolíneas, tanto locales como internacionales. La medida fue oficializada a través de la Resolución 567/2025, publicada en el Boletín Oficial este miércoles.
Mayor previsibilidad y seguridad: Según la Secretaría de Transporte, el nuevo régimen reduce costos administrativos para el Estado, brinda más certeza para las empresas y mantiene los estándares de seguridad para los pasajeros.
Requisitos para aerolíneas extranjeras: Las compañías foráneas deben presentar certificados de operación, aeronavegabilidad y seguros que cumplan con la legislación argentina.
Control y sanciones: La ANAC continuará supervisando el cumplimiento de las normativas y aplicará sanciones en caso de infracciones, incluyendo incumplimiento en notificaciones o modificaciones de vuelos.
Las medidas se inscriben en una política más amplia de apertura y modernización del sector aéreo. En línea con decisiones previas, se avanzó en la declaración de slots aeroportuarios transparentes, la implementación del mecanismo de “silencio positivo”, y en la transformación del Aeroparque Jorge Newbery en aeropuerto “facilitado”, con reglas claras para la asignación horaria.
Este conjunto de reformas tiene como objetivo promover la conectividad, fomentar la competencia en el sector aerocomercial y reemplazar antiguas regulaciones burocráticas que limitaban la eficiencia operativa.
