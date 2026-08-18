"El hombre inesperado": la obra que reúne a Inés Estévez y Germán Palacios

La pieza de Yasmina Reza, "El hombre inesperado" , propone un particular encuentro entre dos desconocidos durante un viaje en tren. Inés Estévez y Germán Palacios protagonizan y dirigen esta historia construida a partir de pensamientos, silencios y emociones.

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El hombre inesperado es una obra de la dramaturga francesa Yasmina Reza que coloca a dos personajes frente a frente durante un viaje en tren entre París y Frankfurt. Sin conocerse y prácticamente sin hablarse, ambos comienzan a revelar ante el público sus pensamientos más íntimos mientras avanzan hacia un destino que parece quedar en segundo plano.

La puesta está protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios , quienes encarnan a dos pasajeros completamente diferentes que coinciden en un camarote. La propuesta se presenta en el Teatro Maipo de Buenos Aires y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

La historia comienza con una situación aparentemente cotidiana: un hombre y una mujer comparten un espacio reducido durante un viaje en tren. Él es un reconocido escritor; ella, sin que él lo sepa, es una admiradora de su obra.

El descubrimiento provoca una fuerte conmoción en la pasajera. Incluso lleva en su cartera un ejemplar de El hombre inesperado, el último libro escrito por el hombre que tiene sentado frente a ella, aunque no se anima a sacarlo y revelar que conoce perfectamente quién es.

A partir de allí, Yasmina Reza construye la historia fundamentalmente mediante monólogos interiores. Los personajes piensan en voz alta para el espectador, pero prácticamente no se comunican entre ellos.

La mujer recuerda fragmentos de su historia personal y reflexiona sobre los libros que marcaron distintos momentos de su vida. Para ella, la lectura aparece como una herramienta para imaginar, comprender su pasado y construir parte de su propia identidad.

El escritor, en cambio, permanece encerrado en sus propios pensamientos. En algunos momentos observa a la mujer que tiene enfrente e intenta sacar conclusiones sobre ella, pero no se anima a transformar esa curiosidad en una conversación.

Una historia marcada por lo que no se dice

Uno de los principales elementos de la obra es precisamente la falta de comunicación.

La tensión no surge de grandes acontecimientos ni de movimientos constantes sobre el escenario, sino de una pregunta que acompaña prácticamente toda la historia: ¿qué pasaría si alguno de los dos decidiera comenzar una conversación?

Los personajes permanecen sentados frente a frente mientras sus pensamientos revelan deseos, inseguridades, recuerdos y diferentes maneras de observar al desconocido.

Esa construcción convierte a la obra en un desafío para sus intérpretes. Al estar basada en pequeños monólogos y en un fuerte trabajo de introspección, gran parte de la puesta depende de la capacidad de los protagonistas para transmitir aquello que sus personajes sienten aunque no lo expresen directamente al otro.

Una obra de Yasmina Reza que ya pasó por Argentina

Yasmina Reza tiene una extensa presencia en el teatro argentino. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra Art, mientras que en 2024 también llegó a Buenos Aires James Brown usaba ruleros.

El hombre inesperado tampoco es nueva para el público local. La obra tuvo una versión estrenada en Buenos Aires en 2008, protagonizada entonces por Betiana Blum y Luis Brandoni.

En esta nueva puesta, Estévez y Palacios no solamente interpretan a los dos pasajeros sino que también tienen a su cargo la dirección.

Inés Estévez y una extensa carrera artística

La trayectoria de Inés Estévez comenzó después de abandonar Dolores, su ciudad natal, a los 17 años para intentar abrirse camino como actriz.

Sus primeros años estuvieron atravesados por importantes dificultades económicas. La propia artista contó que durante una etapa llegó a pasar varias noches en la Terminal de Retiro porque, aunque trabajaba y podía cubrir algunos gastos cotidianos, no tenía dinero suficiente para pagar un alquiler.

Finalmente, un director de teatro descubrió la situación y le ofreció cuidar su vivienda, un episodio que se transformó en un punto de inflexión para la joven actriz.

Inés Estévez - Actriz

Germán Palacios, del deporte a los escenarios

Germán Palacios, por su parte, nació el 30 de mayo de 1963 en Buenos Aires y antes de dedicarse de lleno a la actuación tuvo una importante relación con el deporte.

Jugó al handball en Ferrocarril Oeste y llegó a integrar la Selección Nacional. Sin embargo, una lesión grave interrumpió aquel camino y terminó acercándolo a la actuación.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro. Entre sus trabajos aparecen producciones como Mitos, crónicas del amor descartable, Herederos, Tumberos, Celeste, Le Prénom y Art.

En El hombre inesperado, Palacios y Estévez vuelven a poner el foco en una historia donde las palabras tienen un peso especial, pero también aquello que los personajes deciden callar.

La obra deja planteado un interrogante que excede al encuentro entre sus protagonistas: cuánto pueden influir las historias que leemos en nuestra forma de entender a los demás y, fundamentalmente, en la manera en que interpretamos nuestra propia vida.

Germán Palacios - Actor

"El hombre inesperado" en Jujuy: horario y entradas

El jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 hs, en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, se desarrollará la obra "El hombre inesperado", la cual es interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, quienes también son los directores.

Los interesados podrán comprar las entradas anticipadas en ventas.autoentrada.com -hacer click en este link- o en las boletería del Teatro Mitre, en Alvear 1009.