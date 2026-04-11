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11 de abril de 2026 - 12:53
País.

El juicio por la desaparición de Loan comenzará el 16 de junio

La Justicia de Corrientes confirmó que el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará el próximo 16 de junio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El caso Loan tiene fecha de juicio

El caso Loan tiene fecha de juicio

La Justicia Federal de Corrientes fijó para el 16 de junio el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 6 años visto por última vez en junio de 2024. En la caso Loan hay 17 acusados por distintos delitos vinculados al hecho.

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Caso Loan: los acusados

Según se informó, en el expediente hay 17 personas acusadas, divididas en dos grupos: siete vinculadas a la investigación principal y diez en una causa paralela.

En el primer grupo, imputados por sustracción y ocultamiento del menor, se encuentran Laudelina Peña, el ex comisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. A excepción de Maciel, todos participaron del almuerzo en el que desapareció el niño.

Los sospechosos del Caso Loan.

En tanto, en la investigación paralela figuran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Las acusaciones que pesan sobre los imputados incluyen delitos de privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos e insignias.

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