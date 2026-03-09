lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 13:29
Viral.

El mensaje de Mauro Icardi por el cumpleaños de la China Suárez: "La mujer que cambió mi vida"

El futbolista, Mauro Icardi, compartió imágenes del exclusivo festejo por los 34 años de la China Suarez. La celebración tuvo lugar en el Bósforo, en Turquía

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mauro Icardi sobre la China Suárez: La mujer que cambió mi vida, las fotos y el festejo en un yate

Mauro Icardi sobre la China Suárez: "La mujer que cambió mi vida", las fotos y el festejo en un yate

El cumpleaños 34 de Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar en redes sociales después de que Mauro Icardi compartiera las fotos inéditas del festejo íntimo que organizaron en Turquía. Las imágenes, difundidas en Instagram, muestran momentos del exclusivo evento realizado a bordo de un yate que navegó por el Bósforo, con el atardecer de Estambul como escenario.

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutando de la noche turca durante el cumpleaños 34 de la actriz (Instagram)
La China Suárez y Mauro Icardi disfrutando de la noche turca durante el cumpleaños 34 de la actriz (Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutando de la noche turca durante el cumpleaños 34 de la actriz (Instagram)

La celebración tuvo un tono íntimo y reunió a familiares y amigos cercanos de la actriz. En las postales difundidas por el delantero argentino del Galatasaray, se puede ver a la pareja compartiendo gestos de cariño y disfrutando de la velada rodeados de un ambiente relajado y romántico.

El evento había sido adelantado parcialmente en redes sociales, pero las nuevas imágenes revelaron detalles del encuentro que hasta ahora no se habían mostrado. La fiesta se realizó en medio del mar, con un clima distendido y decoraciones sencillas que resaltaron la vista del paisaje turco.

La China Suárez y Mauro Icardi navegando por el mar de Estambul (Instagram)
La China Suárez y Mauro Icardi navegando por el mar de Estambul (Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi navegando por el mar de Estambul (Instagram)

El cumpleaños especial que organizó Mauro Icardi en Turquía

La actriz celebró su cumpleaños mientras reside en Turquía junto a Icardi, quien juega en el club Galatasaray. En el festejo participaron algunas personas del entorno más cercano de la artista, entre ellas su hija mayor y su madre, lo que le dio al evento un carácter familiar.

En las fotos difundidas por el futbolista se los ve abrazados, sonrientes y brindando durante la noche, además de distintas escenas del paseo en yate que funcionó como escenario principal del cumpleaños.

La publicación rápidamente generó repercusión entre los seguidores de ambos, que reaccionaron con miles de comentarios y mensajes de felicitaciones para la actriz. Lo qué nadie dejó pasar son las palabras que usó el fútbolista como dedicatoria: "Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@mauroicardi)

Una pareja bajo la mirada pública

La relación entre Suárez e Icardi se mantiene en el centro de la atención mediática desde que comenzaron su vínculo. Cada publicación en redes sociales suele generar repercusiones, especialmente en medio de los rumores y polémicas que rodearon a la pareja en los últimos años.

Sin embargo, las imágenes del cumpleaños mostraron un momento de celebración y complicidad entre ambos, con un festejo que combinó intimidad, romanticismo y el paisaje del Bósforo como telón de fondo.

Con estas nuevas fotos, el futbolista abrió una ventana a una de las celebraciones más comentadas del espectáculo argentino en las últimas horas, dejando ver parte de la intimidad del cumpleaños de la actriz.

El círculo íntimo de la China Suárez posó antes de embarcarse. El detalle: los hijos menores de la actriz (Instagram)
El círculo íntimo de la China Suárez posó antes de embarcarse. El detalle: los hijos menores de la actriz (Instagram)

El círculo íntimo de la China Suárez posó antes de embarcarse. El detalle: los hijos menores de la actriz (Instagram)

