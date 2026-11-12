El Papa León XIV se emocionó ante más de 50.000 jóvenes en una multitudinaria vigilia en Lima

El Papa León XIV se emocionó ante más de 50.000 jóvenes

El Papa León XIV se emocionó ante más de 50.000 jóvenes

El Papa León XIV protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su visita apostólica al Perú al participar de una multitudinaria vigilia de oración que reunió a más de 50.000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima .

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El encuentro estuvo marcado por la emoción, los cánticos, las muestras de afecto y distintos testimonios de jóvenes de entre 16 y 35 años que llegaron desde diferentes regiones del país para compartir una jornada de fe y oración con el Sumo Pontífice.

La actividad central se desarrolló entre las 18 y las 19.30 aunque la programación había comenzado varias horas antes con presentaciones musicales, danzas folclóricas, coros parroquiales y propuestas artísticas de distintas regiones.

La llegada de León XIV al Estadio Nacional estuvo acompañada por una fuerte demostración de afecto. Los jóvenes lo recibieron con lágrimas, gritos de emoción y cánticos de bienvenida.

El Pontífice recorrió el campo en el papamóvil para saludar a los miles de fieles que lo esperaban. Entre las expresiones que se escucharon estuvieron «Esta es la juventud del Papa» y «Olé, olé, olé, olé, León, León».

Visiblemente emocionado por la convocatoria, el Santo Padre se levantó en varias oportunidades de su asiento para saludar a los presentes y agradecer las muestras de cariño.

"Cuando sufran, acudan a Jesús": el mensaje del Papa a los jóvenes

Durante su exhortación, León XIV se dirigió a los miles de jóvenes con un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la amistad con Cristo.

«Son ustedes el signo de esperanza», expresó el Pontífice, quien también los alentó a buscar en Jesús fortaleza ante las dificultades: «Cuando sufran, acudan a Jesús».

Además, destacó la importancia de construir una relación cercana con Cristo y cómo ese vínculo puede transformar los lazos con los demás.

«La Iglesia nace y vive de la amistad con Cristo», recordó. Y agregó: «Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como él».

En ese sentido, explicó que de la amistad con Cristo también nace una relación más auténtica con las otras personas. «Quien busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel especialmente en las dificultades», señaló.

La oración que compartió con miles de fieles

Al finalizar sus palabras, el Papa invitó a toda la multitud a repetir una oración de entrega y confianza en Jesús.

«Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Ven, Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi familia, ven a mi comunidad, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor», rezaron junto al Pontífice.

El momento fue uno de los pasajes destacados de la vigilia, que reunió a jóvenes y estudiantes universitarios de distintas regiones del Perú.

Testimonios de fe y una historia de dolor

Durante la vigilia, León XIV escuchó las experiencias personales de distintos jóvenes. Uno de los testimonios que se destacó fue el de la hermana Luzbilda, integrante de la congregación de las Hermanas Ursulinas Hijas de María Inmaculada.

La joven religiosa relató que durante su infancia, cuando tenía 12 años, atravesó situaciones dolorosas protagonizadas por un familiar y una persona de la Iglesia en quienes confiaba.

«Fue una herida que por mucho tiempo guardé en silencio», expresó al compartir su historia ante el Pontífice.

Antes de comenzar los testimonios, el cardenal Carlos Castillo agradeció al Papa por su presencia en el país. «Mil gracias por estar aquí con ellos, mil gracias por dar tu corazón», manifestó.

Música, danzas y propuestas artísticas

La jornada también contó con distintas expresiones culturales y musicales. Entre los artistas previstos estuvieron Donnie Yaipén, Daniela Darcourt y Mauricio Mesones.

Además, se realizó una representación teatral sobre las experiencias, dificultades y búsquedas que atraviesan los jóvenes en su camino de fe.

La vigilia se convirtió así en uno de los encuentros centrales de la agenda del Papa en Perú, con una convocatoria que reunió a miles de estudiantes y jóvenes de distintas comunidades.

La visita de León XIV tiene un significado especial por su vínculo con el país. Antes de convertirse en Papa, Robert Prevost desarrolló allí una extensa labor pastoral y misionera.

Entre 2015 y 2023 se desempeñó como obispo de Chiclayo y, además, cuenta con nacionalidad peruana. Su regreso representa un reencuentro con la comunidad donde desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

Continúa su recorrido por el país

La visita apostólica contempla encuentros con autoridades políticas, representantes de la Iglesia y distintos sectores de la sociedad.

En Lima, el Pontífice ya se reunió con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal y encabezó una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

En la siguiente etapa de su recorrido visitará Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante casi ocho años. También tiene previsto reunirse con representantes de los pueblos amazónicos y recorrer un hogar de ancianos.

La multitudinaria vigilia en el Estadio Nacional dejó una de las imágenes más significativas de su paso por Perú: un Papa emocionado frente a miles de jóvenes, a quienes alentó a mantener la esperanza y acudir a Jesús en los momentos difíciles.