El riesgo país registró una nueva caída y se acercó a los 400 puntos

El riesgo país profundizó su tendencia descendente y cerró la semana cerca de los 400 puntos básicos, en un nuevo mínimo para el gobierno de Javier Milei. La mejora respondió al avance de los títulos de deuda pública, que volvieron a ganar valor en los mercados.

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El riesgo país continuó con su tendencia a la baja y registró un nuevo descenso en el cierre de la semana. El indicador se ubicó cerca de los 400 puntos básicos , marcando el nivel más bajo desde que Javier Milei asumió la presidencia.

La mejora estuvo relacionada con la nueva suba de los bonos de la deuda pública , que reflejaron una mayor confianza de los inversores en los activos argentinos.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en los 403 puntos básicos , un punto por debajo del cierre del jueves, y alcanzó un nuevo mínimo durante la gestión de Javier Milei. La caída se produjo en una semana marcada por la presentación del programa financiero 2026-2027 .

Para encontrar un nivel similar hay que retroceder hasta marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el riesgo país había operado cerca de los 400 puntos.

Si bien el indicador registró una baja moderada del 0,2% en la jornada, la tendencia negativa se profundiza al ampliar la mirada. En lo que va de julio, el riesgo país acumula una caída del 5,4%, mientras que en el transcurso de 2026 el retroceso alcanza el 29,4%.

Los ADRs argentinos operaron con mayoría de subas en el cierre de una semana corta en los mercados internacionales. Entre los avances más destacados aparecieron los bancos Galicia y BBVA, con mejoras del 6,7% y 6,5% respectivamente. En contraste, Globant fue una de las pocas compañías que terminó en terreno negativo, con una caída superior al 4%.

En la plaza local, el Merval avanza 1,3% y las acciones del panel promedian subas encabezadas por BBVA (5,3%) y Galicia (5%).

Aunque la jornada fue considerada no laborable y las entidades bancarias permanecieron cerradas, sí hubo actividad en el mercado financiero. La operatoria se concentró en la compra y venta de bonos y acciones con liquidación en un plazo de 24 horas, mientras que quedaron suspendidas las operaciones de contado inmediato y de caución por la falta de actividad bancaria.

El mercado de cambios permaneció sin operaciones durante la jornada y el dólar oficial quedó sin modificaciones en $1.510. En tanto, el único movimiento se dio en la plaza informal, donde el dólar blue se ofreció entre $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

El respaldo del FMI al programa financiero del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo al programa financiero presentado por el Gobierno y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia oficial para reforzar el compromiso con el equilibrio fiscal, considerado el principal eje de la política económica de la gestión nacional.

“Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados”, señaló la portavoz del organismo, Julie Kozack.

Según el organismo internacional, el plan financiero elaborado por el Gobierno argentino para afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera durante los próximos 18 meses representa un avance en el camino hacia la recuperación del financiamiento externo.

Consultada sobre la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Kozack consideró que “fortalecerá las salvaguardas institucionales que protegen la independencia de su política, permitirá aclarar su mandato, mejorará la rendición de cuentas, y la transparencia”.

Por otro lado, Kozack confirmó que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires el 28 y 29 de julio.