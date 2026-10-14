El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y las acciones argentinas cayeron

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos este miércoles y alcanzó los 611 puntos básicos, en una jornada en la que los mercados siguieron con atención el escenario internacional y la evolución de los activos argentinos.

Economía. El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual

Economía. El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el dólar oficial alcanzó un récord de $1.545

El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba de 14 unidades respecto del cierre del martes, cuando había terminado en 597 puntos. El incremento fue de aproximadamente 2,3% en una sola rueda.

El riesgo país es uno de los indicadores que sigue de cerca el mercado para medir cuánto más debería pagar un país para financiarse en dólares en comparación con Estados Unidos.

Cuando el indicador aumenta, significa que los inversores perciben un mayor riesgo asociado a la deuda soberana argentina. Esto puede traducirse en un mayor costo para acceder al financiamiento internacional.

La suba de este miércoles estuvo vinculada con el comportamiento de los bonos argentinos utilizados para calcular el indicador.

Riesgo país en Argentina.

Las acciones argentinas operaron a la baja

El movimiento también se reflejó en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que cerraron mayormente con pérdidas.

La jornada se desarrolló además en un contexto de mayor cautela en los mercados internacionales luego de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos. El Índice de Precios de Consumo registró en septiembre una suba interanual del 3,7%.

Según el economista Gustavo Ber, este escenario generó una reacción negativa en Wall Street que terminó trasladándose a los activos argentinos.

El dólar se mantuvo estable

Mientras el riesgo país avanzó, el dólar mostró una jornada de mayor estabilidad. En las pantallas del Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.535, mientras que el tipo de cambio mayorista cerró en $1.513.

En los dos primeros días de la semana, teniendo en cuenta que el lunes fue feriado, el dólar mayorista acumuló una baja de $4.

En este contexto, los inversores también mantienen la atención sobre el escenario político argentino y las señales que puedan surgir de las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores.

De acuerdo con el análisis citado, el mercado busca definiciones sobre el escenario electoral y posibles acuerdos políticos que puedan marcar el rumbo de los próximos meses.