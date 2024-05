El sentido mensaje de Daniel Valencia para César Luis Menotti

El mensaje de Daniel Valencia para despedir a César Luis Menotti

“Mi padre se fue cuando yo tenía 15 años, no logró verme debutar en primera, no me pudo ver campeón del mundo, no conoció a mi señora ni a mis hijos y me dejó un vacío casi imposible de llenar. En ese momento sentí una sensación que creí que nunca volvería a sentir en la vida, la muerte de un padre es solamente entendible por aquellos quienes la han sufrido", arranca el mensaje compartido por Daniel Valencia en redes sociales.