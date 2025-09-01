El sorprendente cambio físico de "La Roca" Dwayne Johnson que se viralizó

Dwayne Johnson sorprendió a todos al mostrarse con un aspecto completamente renovado durante su paso por el Festival de Cine de Venecia . Famoso por su musculatura imponente y sus roles de acción , el actor apareció visiblemente más delgado, tras someterse a una transformación física para dar vida al peleador de artes marciales mixtas Mark Kerr.

Este personaje lo encarnará en The Smashing Machine , dirigida por Benny Safdie . Su aparición en el festival, acompañado por Emily Blunt , coprotagonista de la cinta, se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana en la ciudad italiana , según informó The New Yorker .

La transformación física de Dwayne Johnson llamó la atención desde su aparición en el evento Miu Miu Women’s Tales el sábado por la noche, donde lució una camisa azul abotonada combinada con pantalones negros . El cambio se hizo todavía más evidente el lunes durante la sesión de fotos oficial de The Smashing Machine , en la que eligió una camisa azul de manga corta y pantalones blancos .

La notable pérdida de peso y reducción de su musculatura desató un intenso debate en redes sociales . En X (antes Twitter) , los usuarios compartieron las imágenes del actor y lo apodaron humorísticamente “The Pebble” (“ La Piedra Pequeña ”), en referencia a su conocido sobrenombre “La Roca” . Entre los comentarios más populares se leía: “ Está tan delgado ”, “ Vaya, es la mitad de lo que era ” y “ Impresionante transformación ”.

En The Smashing Machine, Dwayne Johnson se enfrenta al desafío de dar vida a Mark Kerr, una figura emblemática de la UFC y las artes marciales mixtas, que libró una dura lucha contra la adicción a fármacos recetados. Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, exesposa de Kerr. La película, que se estrenó en Venecia el lunes por la noche, aborda tanto la carrera deportiva del protagonista como los episodios más íntimos y complejos de su vida, según reportó The New Yorker.

La reacción en redes sociales mostró asombro y admiración por el compromiso de Johnson con el personaje. Los usuarios elogiaron su cambio físico, resaltando su habilidad para transformarse y asumir retos físicos y emocionales, alejándose de los papeles de acción que suele interpretar.

La difusión masiva de su nueva apariencia en redes sociales evidenció el alcance cultural de su transformación y el nivel de expectativa que despierta cada proyecto en el que participa. Durante la rueda de prensa realizada el lunes en Venecia, Johnson compartió el valor personal que tiene este papel y reflexionó sobre su trayectoria en la industria cinematográfica.

El actor comentó que, a lo largo de su carrera, Hollywood lo ha encasillado en papeles de acción y blockbusters, lo que le generó cierta inquietud: “Cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, todo gira en torno a la taquilla. Persigues la taquilla, y la taquilla puede ser muy ruidosa y te puede empujar a una categoría, a un rincón. Este es tu carril y esto es lo que haces, esto es lo que Hollywood quiere que hagas”, afirmó, según The New Yorker.

Una transformación personal y profesional más allá del deporte

El actor de “Jumanji” se sinceró sobre su impulso por explorar horizontes distintos en su carrera: “Tenía ese deseo ardiente y esa voz que me decía: ‘¿Y si hay algo más? ¿Y si puedo?’ Muchas veces es difícil saber de lo que eres capaz cuando te han encasillado en algo. A veces, necesitas que personas a las que amas y respetas, como Emily y Benny, te digan que puedes hacerlo.”.

Johnson también reflexionó sobre su trayectoria y decisiones personales: “Hace unos años empecé a cuestionarme si estaba persiguiendo mis propios sueños o los de otros. Puedes seguir la rutina sin cambiar nada, o decidir que quieres vivir tus propios objetivos y sacar provecho de todo lo que has vivido, incluso de aquello que alguna vez evitaste".

El actor admitió que este film le brindó la oportunidad de confrontar sentimientos y vivencias que había evitado anteriormente: “Me daba miedo profundizar, ser intenso y mostrarme vulnerable, hasta ahora, que tuve esta oportunidad”, declaró Johnson, según informó The New Yorker.

El lanzamiento de The Smashing Machine en salas de cine está previsto para el 3 de octubre. Emily Blunt, quien interpreta a Dawn Staples, acompaña a Johnson en este drama biográfico que retrata tanto los desafíos profesionales como los conflictos personales de Mark Kerr.

Para Johnson, la película trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una narración sobre vínculos humanos y la búsqueda de propósito, un enfoque que, según él, representa el núcleo auténtico de la historia.