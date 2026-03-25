Emilia Mernes tras el escándalo con Tini y María Becerra: "Dicen cosas que no son verdad"

Emilia Mernes publicó en sus redes sociales un descargo en medio de la polémica con Tini Stoessel y María Becerra . La cantante rompió el silencio este miércoles con un comunicado en su cuenta de Instagram donde refleja su sentimiento.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad , replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", escribió Mernes.

Luego reconoció que existió un distanciamiento con ambas y que tuvieron una charla al respecto. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas . Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, explicó.

El comunicado de Emilia Mernes El comunicado de Emilia Mernes

“Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano”, continuó la cantante.

Mernes relató cómo se sentía al respecto de esta situación y pidió que paren las agresiones en las redes sociales. “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”, concluyó en el posteo.

El apoyo de Duki

El cantante argentino compartió este miércoles un comunicado en apoyo a su novia. “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano”, le escribió en sus historias de Instagram.

“Gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado”, expresó y cerró: “Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos, ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo”.

El comunicado de Duki El comunicado de Duki

El inicio de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y Emilia Mernes

En el programa Sálvese quien pueda que se emite por América, Yanina Latorre contó los motivos que llevaron al distanciamiento entre las estrellas de la música. “El año pasado hubo un temita con Emilia, que no sé el meollo... pero Tini tenía un secreto, algo de su vida que no quería que se supiera, una cosa íntima de ella que no tiene nada que ver con el mundo de la canción, ni con nada”.

“Emilia se entera de esta situación de Tini, que Tini no quería que trascendiera. No es algo malo, no es que tenía un tipo, nada. Una cosa íntima de ella. Y de repente, en el ámbito de la canción, en el ámbito pop, en el ámbito de ellos, esto se empezó a viralizar”, agregó la esposa de Diego Latorre.

Emilia Mernes fue reina Emilia Mernes fue reina de la FNE.

La conductora dijo que Mernes habría divulgado el secreto de su colega. “Se lo contó a todo el mundo, y cuando la gente le preguntaba ‘che, esto, ¿vos cómo sabés? Lo está contando Emilia. Esa fue la cruz. Sumado a lo de María Becerra, lo del estilista...“, concluyó.