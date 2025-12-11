En noviembre la inflación en Argentina fue de 2.5% y acumuló 31,4% en el último año

Inflación en Noviembre 2025: Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de noviembre de 2025 fue de 2.5% y la interanual acumula el 27,9 %. La variación mensual se aceleró contra octubre. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

Para tener referencia, la inflación en octubre fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumulaba una variación de 24,8%. estos datos fueron difundidos por el organismo el miércoles 12 de noviembre y permiten ampliar el comparativo.

, En lo que va del año el alza alcanza 27,9%. image Vivienda y transporte, los rubros que más golpearon el bolsillo De acuerdo al informe oficial, la división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%, seguida por Transporte, que aumentó 3%. En el otro extremo, las menores variaciones se dieron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), lo que muestra que el freno no alcanza a los rubros más sensibles para el costo de vida cotidiano.

Detrás de esos movimientos aparece con fuerza el impacto de las decisiones oficiales sobre tarifas y servicios regulados. Los precios regulados aumentaron 2,9%, por encima del índice general. En noviembre, el Gobierno autorizó subas promedio de 3,8% en las boletas de luz y gas, además de un incremento cercano al 10% en los colectivos del AMBA, lo que se trasladó de lleno al indicador.

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%. En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%. A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%). canasta básica noviembre Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual

