miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 13:45
Hallazgo.

Encontraron un explosivo de uso de guerra en Alto Comedero

Un comerciante de chatarra encontró el artefacto de guerra mientras clasificaba materiales y dio aviso inmediato a la Policía.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Un explosivo de uso de guerra apareció en el barrio Alto Comedero y generó preocupación entre vecinos de la zona. El hallazgo ocurrió el día de ayer cuando un hombre que trabaja con compra y venta de chatarra detectó un artefacto sospechoso mientras realizaba tareas de clasificación. De inmediato avisó a la Policía de la Provincia.

El comisario mayor Rubén Choque confirmó que el procedimiento se activó tras el llamado del comerciante y que se aplicaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

alto comedero

Activaron el protocolo y trabajó la División Explosivos

“Es un hecho acontecido en el barrio Alto Comedero. Una persona que comercializa elementos de chatarrería logró individualizar un artefacto posiblemente explosivo”, explicó Choque.

Tras el aviso, personal policial aseguró la zona y convocó a la División Explosivos. También intervino el cuerpo de Bomberos, que realizó el resguardo del lugar para evitar riesgos mayores.

Los especialistas inspeccionaron el sector para descartar la presencia de otros elementos similares. Luego retiraron el artefacto con los cuidados necesarios y lo trasladaron para su análisis.

Investigan el origen del explosivo

Según detalló el comisario, el elemento corresponde a material de uso de guerra. Ahora la investigación busca establecer cómo llegó ese objeto hasta el circuito de comercialización de chatarra.

“Se trabaja para determinar cuáles han sido las circunstancias en las que este elemento pasó a manos del comerciante”, indicó.

Choque señaló que no es común este tipo de hallazgos en zonas urbanas. “Suelen detectarse situaciones similares en zonas de campo, donde la gente encuentra artefactos y da aviso”, precisó.

Sin heridos ni evacuados

El procedimiento se realizó sin que se registraran personas heridas. Tampoco fue necesaria la evacuación de viviendas, ya que el área se aseguró rápidamente mientras trabajaban los especialistas.

El hecho abrió interrogantes sobre el control de materiales peligrosos y la circulación de objetos militares fuera de los circuitos oficiales.

