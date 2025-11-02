Enfrentamiento en barrio "La Merced" deja un muerto y disturbios

Enfrentamiento deja un muerto en San Pedro

Un violento enfrentamiento en Las Cinco Esquinas del barrio La Merced dejó a dos personas heridas este domingo por la mañana en San Pedro de Jujuy. Uno de los afectados, identificado como L.T., de 27 años, falleció horas después en el hospital Guillermo Paterson, lo que provocó disturbios por parte de familiares y amigos en el nosocomio.

El conflicto se originó tras un altercado en un conocido pub de calle Gobernador Tello. Luego, pasadas las 6:00, la disputa siguió en una vivienda del sector, donde se registró un enfrentamiento entre varios hombres. Durante la pelea, uno de los involucrados sacó un rifle y disparó, hiriendo a dos personas.

SAN PEDRO2 Heridos atendidos por el SAME Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Guillermo Paterson por personal del SAME. Uno tenía una herida de bala en el pecho y el otro en la pierna. Más tarde se confirmó el fallecimiento de L.T. por el impacto en el tórax.

La policía, con el Grupo de Operaciones Motorizadas, Infantería, Caballería, Brigada de Investigaciones y la Seccional 52, detuvo a seis personas vinculadas al hecho. En el inmueble secuestraron elementos probatorios, y peritos de Criminalística realizaron las pericias ordenadas por la ayudante fiscal Mariana Subelsa.

Tras la confirmación del deceso, familiares y amigos intentaron generar disturbios en el hospital, causando que la policía reforzara la seguridad con efectivos de Infantería. Los seis detenidos fueron llevados a la Comisaría Seccional 52 y están a disposición de la Justicia, que continúa investigando el caso. El SAME cumple 18 años: un servicio esencial en pandemia El SAME atendió a los heridos de este hecho

