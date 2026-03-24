Entre la consagración y el poder: las sombras del Mundial 1978 en medio de la dictadura

Entre la gloria y la presión: qué pasó detrás del Mundial 78 en plena dictadura.

El Mundial 1978 en Argentina constituye un episodio central tanto en lo deportivo como en lo político . Aquel certamen quedó grabado en la memoria colectiva por haber sido el marco de la primera consagración mundial de la selección. Sin embargo, en paralelo a los festejos, la última dictadura militar aprovechó el evento para fortalecer su proyección y legitimidad , tanto a nivel interno como internacional.

En este contexto, Christian Rémoli , realizador del documental Mundial 78: Verdad o mentira , indaga sobre esas conexiones mediante relatos en primera persona de quienes fueron protagonistas de aquella época.

Christian Rémoli indagó en las múltiples formas de vínculo entre el fútbol y el poder militar de la época. En su documental reunió testimonios de futbolistas, entrenadores y dirigentes, como César Luis Menotti , Ubaldo Fillol , Alberto Tarantini y Norberto Alonso . La obra examina de qué manera el régimen utilizó el torneo para reforzar su legitimidad y también expone las tensiones y exigencias que atravesó el plantel durante la competencia.

Testimonios directos de jugadores como Fillol, Tarantini y Alonso revelan las presiones políticas sufridas durante el Mundial de 1978 en Argentina.

Por primera vez, Argentina fue sede de un Mundial bajo un gobierno de facto . El certamen se extendió durante 26 días y dejó una huella profunda en la vida social y política del país, con efectos que aún hoy siguen siendo materia de debate .

Cuál fue el clima durante el Mundial y cómo se tomó el Gobierno la organización

De acuerdo con lo explicado por Christian Rémoli, el Mundial 1978 representó el punto más alto de adhesión pública para la dictadura militar. El realizador sostuvo que el torneo funcionó como un instrumento clave para reforzar su legitimidad frente a la sociedad.

La dictadura destinó un presupuesto cuatro veces mayor al utilizado por España en 1982 para organizar el Mundial, buscando proyectar fuerza tanto interna como externamente.

El film también subraya que Argentina invirtió un presupuesto cuatro veces superior al que destinó España en la organización del Mundial 1982. Desde el gobierno, ese desembolso fue presentado como parte de una estrategia orientada a proyectar una imagen sólida hacia el exterior y afianzar el respaldo interno.

En la película, el periodista Enrique Macaya Márquez describe la contradicción que rodeaba a César Luis Menotti, entrenador del seleccionado campeón: pese a que sus ideas de izquierda generaban rechazo en sectores del poder, terminaron eligiéndolo como una pieza funcional a sus intereses, aprovechando su figura en beneficio propio.

Los relatos de futbolistas y miembros del cuerpo técnico suman distintas miradas. Varios exjugadores señalaron que estaban enfocados casi exclusivamente en la competencia y con escasa percepción del contexto político, mientras que desde la conducción del equipo sí existía un conocimiento más claro sobre la situación del país.

El documental denuncia amenazas y extorsiones, como la sufrida por Ubaldo Fillol, presionado por dirigentes y militares vinculados a River Plate y la Marina.

Los testimonios de los jugadores y las presiones externas

Uno de los testimonios más impactantes del documental es el de Ubaldo Fillol. Según relató Christian Rémoli, el arquero fue llevado bajo engaño a un taller de mecánica naval en el marco de una gestión vinculada a la revista El Gráfico, en un contexto en el que la Marina impulsaba el proyecto político del almirante Massera durante el Mundial 1978.

De acuerdo con esa reconstrucción, el militar Carlos Lacoste lo habría intimidado directamente, incluso bajo la presión de varios marinos armados, para forzarlo a aceptar las condiciones contractuales que le ofrecía River Plate. El episodio dejó una fuerte marca en el arquero, quien años más tarde, tras su salida del club en 1982, fue declarado persona no grata.

Otro de los relatos clave corresponde a Alberto Tarantini. Según reconstruye Christian Rémoli, el jugador ya estaba al tanto de ciertas situaciones que ocurrían en el país, incluso por la desaparición de una persona cercana. En ese contexto, llegó a plantear el tema ante algunos militares, aunque nunca obtuvo respuestas. Incluso mantuvo un breve intercambio con Jorge Rafael Videla en un evento social, sin resultados.

Qué pasó detrás del Mundial 78 en plena dictadura.

Por su fuerte exposición pública, Tarantini era uno de los nombres más visibles del plantel. El director destacó que se trataba de una figura muy mediática, con amplia presencia en revistas de la época, y que formaba parte del clima de glamour que caracterizó el final de la década del setenta.

En relación con Ubaldo Fillol, la película muestra cómo dirigentes y sectores militares intervinieron en negociaciones contractuales y decisiones internas de River Plate. Christian Rémoli remarcó que la Marina mantenía un vínculo estrecho con la revista El Gráfico y la editorial Atlántida, en un escenario donde las presiones sobre los futbolistas eran habituales.

En otro pasaje, el exjugador Jorge Ortiz, conocido como “el Negro Ortiz”, sostuvo que en los Mundiales suelen existir prácticas como el dopaje y los sobornos, en un contexto atravesado por dinero y sustancias prohibidas. Según el director, esa declaración tuvo un peso significativo durante el proceso de edición del documental.

El título consagró a la selección y quedó en la historia.

Por qué Alonso fue convocado a último momento y la incidencia en la lista

El caso de Norberto Alonso aporta nuevos indicios sobre la influencia del poder en el armado de la selección. Christian Rémoli relató que César Luis Menotti lo había convocado en 1975 y le otorgó la capitanía. Luego de la final ante Cruzeiro, el mediocampista emigró a Francia y más tarde regresó a River Plate. Volvió a jugar entre fines de 1977 y comienzos de 1978 y, tras un encuentro frente a All Boys, fue citado apenas veinte días antes del Mundial.

De acuerdo con el director de Mundial 78: Verdad o mentira, esa convocatoria no respondió solo a criterios deportivos. Sostuvo que Menotti recibió presiones de Carlos Lacoste para incluirlo. Incluso, en otro documental, el propio Alonso detalló que el militar citó al entrenador en un café y lo instó a sumarlo al plantel tras aquel partido ante All Boys.

El título consagró a la selección y quedó en la historia.

Este hecho también tuvo consecuencias en la no inclusión de Diego Maradona en aquella Copa del Mundo. Christian Rémoli señaló que, con el ingreso de Norberto Alonso, César Luis Menotti se vio obligado a dejar afuera a un jugador, y el relegado fue el joven Maradona.

La producción también incluye la palabra del propio entrenador, quien expone ante cámara los argumentos que guiaron sus elecciones.

El efecto en el fútbol y la memoria colectiva

Según Christian Rémoli, el proceso de edición del documental implicó una labor minuciosa orientada a reunir la mayor diversidad posible de perspectivas. En relación con su vivencia personal, señaló que a muchos les ocurre algo similar a descubrir irregularidades en una final importante de su equipo: hay cierta resistencia a conocer la verdad, aunque en este caso consideró necesario exponerla.

Los campeones del 78.

El testimonio de Norberto Alonso ya circulaba desde los años 80, pero la película amplía esa información y suma nuevos aportes de otros protagonistas. A su vez, la declaración de Jorge Ortiz sobre posibles prácticas de dopaje y sobornos en los Mundiales introduce una mirada más cruda sobre las lógicas que atraviesan al fútbol profesional.

El documental Mundial 78: Verdad o mentira, dirigido por Christian Rémoli, reúne una amplia diversidad de testimonios: desde entrenadores y dirigentes hasta futbolistas y periodistas con trayectoria. A través de material de archivo e imágenes seleccionadas, la obra reconstruye uno de los episodios más polémicos del fútbol en Argentina.

La película puede verse en YouTube y se mantiene como un material de referencia para analizar el vínculo entre la última dictadura y el ámbito deportivo en el país.