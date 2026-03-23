¿Es feriado hoy lunes 23 de marzo?

Muchas personas comenzaron a consultar si el lunes 23 de marzo será jornada no laborable , ya que se ubica en la previa del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , que se recuerda cada 24 . En este caso, la fecha fue establecida como día no laborable con fines turísticos .

Esto significa que no se trata de un feriado nacional , sino de una jornada especial dispuesta por el Gobierno para generar un fin de semana largo .

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros , el 23 de marzo figura entre las fechas que el Poder Ejecutivo puede definir como “ no laborables ” con fines turísticos, una facultad que puede aplicar hasta tres veces por año . En este mes, es la primera ocasión en la que se implementa esta medida.

La distinción es clave: en los feriados nacionales el descanso es obligatorio para todos los trabajadores y, en caso de prestar servicios, se abona el doble . En cambio, en los días no laborables la decisión queda en manos del empleador , por lo que cada empresa o comercio determina si abre sus puertas o no.

Así figura en el calendario oficial de feriados del Gobierno.

¿Cómo se paga si te toca trabajar el 23 de marzo?

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece con claridad que, si una persona trabaja durante un feriado nacional, debe percibir el doble de su remuneración habitual. En cambio, si presta tareas en un día no laborable —como el 23 de marzo—, recibe su salario común. En este último caso, queda a criterio del empleador otorgar el descanso o mantener la actividad con normalidad.

Por este motivo, es posible que ese lunes no funcionen bancos, dependencias estatales y algunas empresas, aunque en otros sectores la jornada se desarrollará de manera habitual.

Dependerá del empleador si se trabaja o no este lunes.

¿Por qué se suma este día no laborable?

La finalidad de este tipo de jornadas es impulsar la actividad turística y promover momentos de pausa, generando fines de semana extendidos que faciliten los viajes o el descanso en familia. En ese sentido, el lunes 23 de marzo, al estar unido al feriado del 24, conforma para muchos argentinos un fin de semana extra largo.

Qué días no se trabaja en Semana Santa 2026

Jueves Santo: 2 de abril (feriado inamovible).

2 de abril (feriado inamovible). Viernes Santo: 3 de abril (feriado inamovible).

3 de abril (feriado inamovible). Sábado Santo: 4 de abril.

4 de abril. Domingo de Resurrección: domingo 5 de abril.

Uno por uno, los feriados y días no laborables de 2026.

Cómo sigue el calendario de feriados en 2026

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

feriados 2026

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Calendario Calendario de feriados 2026

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre