Aseguran que De Paul y Tini Stoessel estarían separados

Cómo inició la supuesta crisis entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Durante su relato, el periodista informó que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya habían estado a punto de separarse en otras oportunidades. “Tuvieron una crisis muy fuerte que tiene que ver con la distancia”, comenzó diciendo.

Más allá de esto, Záffora detalló que los permanentes conflictos entre De Paul y Camila Homs también fueron determinantes en el desgaste que padeció la pareja. Además, siguiendo sus fuentes, la artista le habría dicho que estaban parados en lugares totalmente opuestos. “Yo estoy en mi mejor momento y vos tenés que solucionar temas familiares para estar tranquilo”, habrían sido sus palabras.

image.png

El panelista señaló que el futbolista tuvo intenciones de solucionar todos sus conflictos, pero que ese gesto no alcanzó: “El jugador seguía muy nervioso y cuando Tini intentó dejarlo por Whatsapp, le mintió al Cholo Simeone (su director técnico) y se fue a buscarla a Miami ”. Esta acción de amor le habría hecho cambiar de parecer a la cantante, que decidió continuar con la relación.

No obstante, eso no impidió que trascienda la versión de una ruptura amorosa. “Ella está en Madrid, pero no se está quedando con Rodrigo sino en la casa de una amiga”, agregó el panelista. También aportó que “la cantante no fue por De Paul, sino por Lali Espósito, porque están trabajando en el próximo tema que van a lanzar juntas”, concluyó Záffora.

Quiénes fueron los “cupidos” entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Hace pocos días comenzó a circular el rumor de que el Cholo Simeone y su esposa Carla Pereyra habrían sido los que dieron lugar a los primeros encuentros románticos. La pareja colaboró a que De Paul pueda verse con la estrella pop mientras el jugador del Atlético Madrid estaba conviviendo con Camila Homs y sus hijos Francesca y Bautista. Este dato fue dado a conocer por Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live (Radio Mitre).

“Según mi información, tengo que decir que el Cholo Simeone y su mujer Carla Pereyra serían cómplices de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en todo esto”, manifestó Echegoyen. El periodista aseguró que la esposa del director técnico del Atlético Madrid es amiga íntima de la cantante.

image.png

El periodista mostró una publicación de Instagram en la que se puede ver a Carla Pereyra junto a Tini Stoessel que confirma que son grandes amigas. La selfie fue sacada en uno de los palcos del Atlético Madrid. “Cuando se sacó esa foto, De Paul y Camila todavía seguían juntos, según la información que yo tengo”, dijo Etchegoyen.

“Tini habría ido a los asados en la casa del Cholo porque ellos la invitaban, para que aparentemente Rodrigo y Tini entablen conversaciones”, detalló. Y completó: “Siempre que viajaba a España, Tini se habría hospedado en la casa de los Simeone, en un country de la localidad pozuelo de Alarcón donde también vivía en ese momento Camila con Rodrigo y sus hijos”.