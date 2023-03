Bad Bunny reveló el origen de su nombre artístico

“En un primer momento quería ser el tipo de artista que no revela su identidad, quería usar una máscara de conejo . Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí la corriente”, manifestó el artista cuando Corden le consultó cómo le comunicó a su familia el “cambio de identidad”. De todas formas, Bad Bunny hizo una aclaración que divirtió al conductor: “Por más malo que sea un conejo siempre va a ser tierno”, comentó.

image.png

Entre las canciones interpretadas por Bad Bunny en el programa de James Corden se destacan "Dakiti", uno de sus mayores éxitos, "I Like It" junto a Cardi B y J Balvin, y su reciente hit "Tití Me Preguntó".

Bad Bunny también se animó a interpretar temas en inglés como "Break Free" de Ariana Grande ft. Zedd y "As It Was" de Harry Styles, demostrando su versatilidad musical. Además, el cantante habló sobre su carrera, su nombre artístico y su historia personal, generando una gran repercusión en redes sociales y posicionándose en el top 10 de tendencias de YouTube.

https://twitter.com/filonewsOK/status/1636119805806755841 ¡BAD BUNNY cantó canciones de ARIANA GRANDE y HARRY STYLES!



El puertorriqueño se subió al auto de James Corden y participó del icónico segmento "Carpool Karaoke", donde se lo entrevista y reversiona TEMONES. pic.twitter.com/XJLSWJ1BpO — Filo.news (@filonewsOK) March 15, 2023

Bad Bunny, fanático de la lucha libre

Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), sorprendió al confesar su pasión por la lucha libre y su relación con la WWE. En la entrevista, el cantante reveló que en sus canciones hace referencias a este deporte, y que la WWE se percató de ello y le ofreció ser árbitro, aunque él prefirió ser luchador. Bad Bunny expresó su interés en participar en este espectáculo deportivo y dijo que lo consideraría si tuviera la oportunidad.

image.png

El cantante desafió a James Corden a una sesión de lucha libre en el ring en medio del programa. La sesión resultó en una divertida escena en la que Corden y Bad Bunny lucharon contra los luchadores invitados al programa, mostrando su lado más humorístico.

La participación de Bad Bunny en The Late Late Show se volvió tendencia en las redes sociales gracias al divertido momento del reto en el cuadrilátero. La viralidad del video confirma la importancia del artista en la industria musical actual y su capacidad para trascender más allá de las fronteras idiomáticas, ya que incluso Corden intentó hablar algunas palabras en español.