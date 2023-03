“A mí lo que me dicen es que estaba con fiebre. Es algo que viene arrastrando desde hace ocho meses cuando él se lastimó en la rodilla y no le dio bolilla”, aseguró Pampito.

Karina Iavícoli explicó que Chiche Gelblung “quedará internado y estricto control clínico. Seguirán de cerca su evolución y, si continúa con buenos parámetros, podría recibir el alta este jueves”.

Internado Chiche Gelblung se encuentra fuera de peligro. Twitter

Chiche suspendió, además de la entrevista con el programa, su presencia en Radio Del Plata y en Crónica TV. El periodista ya había sufrido una larga estadía en una clínica el año pasado luego de una operación de riñones.

Su pareja, Cristina Seoane, aseguró que “está bien, seguramente mañana se va para su casa”.

Chiche Gelblung y su operación en los riñones

En agosto del año pasado, Chiche Gelblung fue operado de los riñones y se trató de una cirugía programada.

A través de su cuenta de Twitter, el director de noticias de Crónica, Facundo Pedrini, comentó: “Chiche Gelblung está bien. Después de una operación programada, guarda reposo en la casa a la espera que baje la fiebre, lo tratan con antibióticos y su estado es bueno”.

En ese tiempo, además Chiche fue abuelo y manifestaba que “ser abuelo, en realidad, es una tarea insalubre”.

La pequeña se llama Diana Elisa en homenaje a una hermana de Gelblung fallecida recientemente. Eso también generó una sensación ambigua en Chiche. “Que lleve el nombre de mi hermana es una emoción, claramente, pero si me hubieran consultado a mí el nombre hubiera sido diferente. Que se yo, también es una decisión de los padres y yo no me puedo meter. Se iba a llamar Alma y cambiaron”.

En este sentido, Chiche Gelblung justificó su fastidiosa postura en que “los nietos serán lindos y todo lo que quieran, pero los problemas se multiplican, por lo menos por dos”.

Y agregó que “ser abuelo es lindo cuando está todo bien, cuando anda todo fenómeno, pero cuando vienen los líos te quiero ver”.