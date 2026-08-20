Chiquititas regresa con Facundo Arana y Agustina Cherri: todos los detalles. 

Después del éxito que cosechó en Israel, Cris Morena prepara el desembarco de Chiquititas en Buenos Aires. El proyecto ya tiene fechas reservadas en el Movistar Arena para 2027 con Facundo Arana y Agustina Cherri como protagonistas.

El regreso de “Chiquititas” en formato musical comienza a tomar forma . Según reveló el periodista Agus Rey, Facundo Arana y Agustina Cherri aceptaron participar del proyecto de Cris Morena, que prepara el desembarco del clásico infantil en el Arena de Buenos Aires para 2027 , luego del éxito que tuvo en Israel.

“ El año que viene Cris Morena tiene apalabrado el Arena de Buenos Aires para hacer Chiquititas, el musical”, aseguró Agus Rey en La Linterna, el ciclo de streaming conducido por Laura Ubfal. Y agregó: “Con dos protagonistas que le dijeron que sí: Facundo Arana y Agustina Cherri ”.

De acuerdo con Agus Rey, el proyecto estaba pensado para estrenarse este año , pero sufrió una postergación. Pese a eso, afirmó que “está muy avanzado” y que Cris Morena trabaja en el producto final junto con Telefe y RGB Entertainment .

El regreso de Chiquititas también podría reunir a otras figuras históricas de la ficción. Además de Facundo Arana y Agustina Cherri, se especula con la participación de Gabriel Corrado, Grecia Colmenares, Nadia Di Cello y Sebastián Francini. La propuesta también incorporaría a jóvenes artistas surgidos de “Otro Mundo”, la escuela de formación de Cris Morena que dio origen al elenco de Margarita.

El regreso de Chiquititas tendrá música, coreografías y nuevas puestas en escena, pero también un fuerte componente de nostalgia. El espectáculo recuperará canciones emblemáticas como “Rincón de Luz” y buscará conectar tanto con quienes fueron fanáticos de la ficción como con el público más joven.

Chiquititas triunfa en Israel

El modelo que inspira el regreso argentino ya es un éxito en Tel Aviv. Allí, Chiquititas conserva una fuerte presencia cultural desde fines de los 90 y actualmente presenta un espectáculo con Nadia Di Cello y Sebastián Francini, dos históricos de la ficción. Las funciones agotaron sus entradas y ese furor es el que Cris Morena y RGB Entertainment buscan llevar al Movistar Arena en 2027.

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El regreso de Chiquititas sigue una fórmula que Cris Morena ya probó con éxito. Después de convocar a miles de espectadores con Margarita en el Movistar Arena, la productora apuesta ahora por uno de sus clásicos más recordados. La propuesta buscará reunir a los adultos que crecieron con la ficción original y a las nuevas generaciones, de la mano de jóvenes talentos.