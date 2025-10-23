jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 10:59
Teatro Mitre.

Con más de 80 artistas en escena, llega La Verbena de la Paloma a Jujuy

Esta versión renovada de Tomás Bretón, vuelve a brillar con una mirada actual que combina tradición y frescura sobre la celebración de la Virgen de la Paloma, en España.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Verbena de la Paloma (1)

Después del rotundo éxito de 2024, “La Verbena de la Paloma” llega a Jujuy con la clásica zarzuela, con más de 80 artistas en escena, con una mirada actual que combina tradición y frescura.

El trabajo de Tomás Bretón, tendrá dos funciones en el Teatro Mitre y ya se puede adquirir las entradas.

La Verbena de la Paloma en Jujuy: entradas, funciones y lugar

El próximo 2 de noviembre llega a Jujuy “La Verbena de la Paloma”, la clásica zarzuela de Tomás Bretón vuelve a brillar con una mirada actual. La historia que transcurre en una festiva Madrid del siglo XIX, durante la celebración de la Virgen de la Paloma, tendrá dos funciones en el Teatro Mitre, a las 19 y 21 horas.

Quienes quieran adquirir sus entradas, podrán comprar los tickets en AutoEntrada -hacer click aquí- o boleterías del Teatro Mitre.

la verbena de la paloma

Sinopsis de la Verbena de la Paloma

La historia transcurre en una festiva Madrid del siglo XIX, durante la celebración de la Virgen de la Paloma. Allí, Julián, un joven cajista de imprenta, vive un torbellino de celos y enredos amorosos al descubrir que su amada Susana ha despertado el interés de Don Hilarión, un boticario mayor y adinerado. A su alrededor, personajes pintorescos del barrio madrileño aportan humor, color y ritmo a una noche llena de pasión y malentendidos.

Con las interpretaciones de Javier Yañez, Cecilia Buján, Cristian Roldán, Mónica Ferri, Romina Andrea, Lucero Solís, Anabel De Singlau, Aito Rodríguez, Magui Soria, Sebastián Chavarría, Ignacio Díaz, con la Orquesta Académica de Salta, Ensamble Arte Coral, Salta Lírica y un gran elenco, la obra se consolida como una verdadera fiesta teatral.

Verbena de la Paloma (2)

