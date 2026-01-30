Dejó la vara alta: la propuesta de noviazgo que le hicieron a Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo.

La actriz y cantante Ángela Torres y el influencer y panelista de LUZU, Marcos Giles decidieron dar un paso más en su relación durante un día de verano en Pinamar: ante la mirada de todos los presentes, él propuso formalizar su noviazgo con un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios.

El romance entre ambos fue creciendo hace meses, primero entre coqueteos y bromas en el programa de streaming en el que participan, y más tarde con apariciones públicas que alimentaron los rumores. Finalmente, el gesto en la costa bonaerense fue la confirmación pública que muchos esperaban con el 'sí' de la cantante.

La emocionante propuesta En ese momento, Marcos Giles tomó el micrófono y le pidió a Ángela que cambien de lado y le dijo tengo una propuesta para vos, pero que él no iba a decírselo. Allí, volaba bajo una avioneta con un cartel que decía: "¿Ángela, querés ser mi novia?". Al verlo, el público empezó a gritar. La miró y le preguntó "¿Querés ser mi novia? y ella respondió con mucha emoción y sin poder creer lo que pasaba, "si, me muero de ganas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Resu Chic (@resuchic) Llegó el abrazo y un beso apasionado frente a todos los que llegaron a la playa a ver el show de LuckRa y esta sorpresa de Marcos a Ángela.

Luego de los gritos y aplausos, la actriz celebró feliz: “¡Estoy de novia!”.

