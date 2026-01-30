viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 18:05
Es oficial.

Dejó la vara alta: la propuesta de noviazgo que le hicieron a Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles oficializan su relación ante todos en un show en vivo de LUZU en la playa.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo.&nbsp;

Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo. 

La actriz y cantante Ángela Torres y el influencer y panelista de LUZU, Marcos Giles decidieron dar un paso más en su relación durante un día de verano en Pinamar: ante la mirada de todos los presentes, él propuso formalizar su noviazgo con un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios.

Lee además
angela torres revelo su verdadero nombre y conto que dice el dni de su tio diego torres
El legado de Lolita.

Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres
Susan Boyle sorprende a sus fanáticos con un nuevo look que la hace irreconocible.  
Celebridades.

Así es el nuevo look de Susan Boyle que sorprendió a sus fanáticos

El romance entre ambos fue creciendo hace meses, primero entre coqueteos y bromas en el programa de streaming en el que participan, y más tarde con apariciones públicas que alimentaron los rumores. Finalmente, el gesto en la costa bonaerense fue la confirmación pública que muchos esperaban con el 'sí' de la cantante.

La emocionante propuesta

En ese momento, Marcos Giles tomó el micrófono y le pidió a Ángela que cambien de lado y le dijo tengo una propuesta para vos, pero que él no iba a decírselo. Allí, volaba bajo una avioneta con un cartel que decía: "¿Ángela, querés ser mi novia?". Al verlo, el público empezó a gritar. La miró y le preguntó "¿Querés ser mi novia? y ella respondió con mucha emoción y sin poder creer lo que pasaba, "si, me muero de ganas".

Luego de los gritos y aplausos, la actriz celebró feliz: “¡Estoy de novia!”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres

Así es el nuevo look de Susan Boyle que sorprendió a sus fanáticos

La fuerte declaración de Ángela Torres: "me lastimaron mucho"

Publicaron las primeras imágenes del elenco de las biopic de The Beatles

Murió Catherine O'Hara, estrella de "Mi pobre angelito"

Lo que se lee ahora
Figura del cine de los 90.
Hollywood.

Murió Catherine O'Hara, estrella de "Mi pobre angelito"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

Foto ilustrativa. video
Salud.

Qué hay que hacer cuando una persona está sufriendo un infarto

Ley Penal Juvenil. video
Justicia.

Ley Penal Juvenil: "A un niño no se le puede aplicar una pena perpetua"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel